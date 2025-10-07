Ikona počasí
"Vyspím se s tvým manželem," vzkazuje Eva Feuereislová Monice Binias

Žabomyších válek je v českém šoubyznysu víc než dost. Jednou z nejvyostřenějších je konflikt mezi Evou Feuereislovou a Monikou Binias. Vzájemně se častují velmi ostrými urážkami.

Není tajemstvím, že bývalá přítelkyně Jaromíra Soukupa a velká milovnice plastických operací Eva Feuereislová a matka Ornelly Koktové Monika Binias, se vážně nemají rády. Ve svých podcastech na placených platformách se často vyjadřují jedna k druhé a nešetři velmi ostrými výrazy a taky výhrůžkami. Dokonce je ve vzduchu i trestní oznámení.

„Šrotbába nezná hranic a je potřeba jí ty hranice vytyčit. A já to udělám pomocí trestního oznámení, říká výhrůžně Feuereislová. Tu rozčílilo, jak se o ní Binias neustále vyjadřuje a komentuje také jejího současného partnera. Na oplátku se jí v jedno z posledních dílů podcastu Freakshow celou dobu vysmívá. Ve svém vlogu si postěžovala, že to není spravedlivé, jak vypadá, protože jí malé porce a pohybu má dost,“ začala Feuereislová a žertovala na téma korpulentní postavy své sokyně. „Monika sežere všechno, co jí přijde pod ruku včetně pt*ka svýho manžela. Tím to ještě zaláduje do toho kejháku, aby jí slehlo, ona je opravdu jak to prasátko," nebere si servítky Feuereislová.

Ani Binias ale Evu nešetří. „Plastová opice kopíruje, co se dá a ani se k ní vyjadřovat nechci, když už netáhne Soukup, Mesárošová nebo Wofová, tak kopíruje moje témata, uvedla naopak ve své vysílání. To ale Feuereislovou vytáčí. Potom je tam mnoho dalších věcí, které už jsou ale předaní policii a Monika Binias si může otevřít další demižon a neplést se do věcí, o kterých nic neví. Neměla by mít ani instagramový profil a kdo ví, třeba se mi jednou podaří jí smazat, vyhrožuje tajemně. „Kdybych se takhle chovala v jejím věku, tak mě radši zastřelte. Ještě v kombinaci s tím jejím vzhledem, vyzvala své sledující. „Monika je figura do strašidelnýho hradu ve Fučíkárně.," má jasno o Binias.

Reklama

„Neustále vytahuje, že já jsem plastová vopice. Úmyslně ukazuji výsledky zákroků na kterých jsme byla. Říká to o mně šrotbába, která je zakomplexovaná stará rašple, která musí být ožrala každý den, aby sama se sebou vydržela. Je to zoufalá ženská v přechodu. Lepší už to s Monikou nebude a chudák Péťa Binias, už se těším, až jí ho voj*du. to pořád platí Péťo a šrotbábo. Jen aby sis nemyslela, že jsem na to zapomněla. Podívej se, jak teď vypadám dobře, vypadám teď ještě líp, už se na to těším," vzkázal drsně Eva. Jak se zdá, tenhle spor se jen tak neurovná.

Zdroj: podcast Freakshow

Mohlo by vás zajímat

