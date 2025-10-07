Ani Binias ale Evu nešetří. „Plastová opice kopíruje, co se dá a ani se k ní vyjadřovat nechci, když už netáhne Soukup, Mesárošová nebo Wofová, tak kopíruje moje témata,„ uvedla naopak ve své vysílání. To ale Feuereislovou vytáčí. “Potom je tam mnoho dalších věcí, které už jsou ale předaní policii a Monika Binias si může otevřít další demižon a neplést se do věcí, o kterých nic neví. Neměla by mít ani instagramový profil a kdo ví, třeba se mi jednou podaří jí smazat,„ vyhrožuje tajemně. „Kdybych se takhle chovala v jejím věku, tak mě radši zastřelte. Ještě v kombinaci s tím jejím vzhledem,“ vyzvala své sledující. „Monika je figura do strašidelnýho hradu ve Fučíkárně.," má jasno o Binias.