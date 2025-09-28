Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

„Dejte už všem pokoj.“ Monika Binias dál rozebírá rodinu v podcastu, sledující ji tvrdě kritizují

Monika Binias se svým manželem, hokejovým trenérem Petrem Biniasem
Monika Binias se svým manželem, hokejovým trenérem Petrem BiniasemFoto: Profimedia.cz
Monika Binias se svým manželem, hokejovým trenérem Petrem Biniasem
Monika Binias se svým manželem, hokejovým trenérem Petrem BiniasemFoto: Profimedia.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Monika Binias už roky neudržuje kontakt s dcerami Ornellou Koktovou a Charlotte Štikovou, přesto se k rodinným sporům opakovaně vrací ve svém podcastu. Zatímco sestry reagují jen výjimečně, nespokojenost sledujících – převážně žen – sílí a v komentářích zaznívají ostrá slova.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Monika Binias už delší dobu neudržuje kontakt s dcerami Charlotte Štikovou a Ornellou Koktovou. Rodinné vztahy zůstávají na bodu mrazu a zatímco Monika se k nim pravidelně vrací ve svém podcastu, sestry se vyjadřují jen výjimečně. Řadě sledujících – převážně žen – však její neustálé rozebírání rodinných sporů dochází trpělivost a dávají to najevo velmi ostře.

Binias
Binias

„Děti nestojí za vaše zdraví.“ Monika Binias je po operaci a zaútočila na své dcery

Celebrity

Monika spolu s kamarádkou spustila podcast, kam občas pozvou hosty, ve většině dílů se ale vrací k vlastní rodině, především k Ornelle Koktové a Charlotte Štikové. Přerušení vztahů trvá už roky, přestože se v minulosti Ornella i Charlotte snažily o usmíření. Zvlášť Ornella si uvědomuje, že její tři děti vyrůstají bez babičky. V jednom z dřívějších vyjádření zmínila, že Lili a Sven babičku Binias dosud neviděli.

Nespokojenost sledujících sílí a v komentářích zaznívají velmi tvrdá slova. Jedna z žen napsala: „Věřím, že vám to jednoho krásného dne dojde, až budete někde zavřená v LDN a nikdo za vámi ani nepáchne. Ale to už bude pozdě! Je mi z vás ve finále smutno. Styděla bych se podívat do zrcadla,“ uvedla paní Lenka. Další se přidává: „Jste to právě vy, která jste se neskutečně otřesně podepsala na životech a psychice svých dcer. Vyděláváte na veřejném pomlouvání vlastní rodiny. Dejte už všem pokoj,“ píše Ali.

Quentin je na tom nejhůř, opřela se Monika Binias do dcery Ornelly

Monice Binias v žaludku jí leží zejména starší dcera, podnikatelka Ornella Koktová. Nejnověji ji kritizuje za přístup k jejím třem dětem. Podle Binias mezi nimi dělá velké rozdíly a nejhůř je na tom prvorozený syn Quentin. Já si myslím, že Quentin je na tom opravdu nejhůř. Oni mu koupili nějakou postel za 2000 Kč a prostě má zimní povlečení v létě na posteli. Ornella dopřává sobě, Pepa dělá mediální obraz. Nejraději má Lili, ale Quentin je na tom vážně nejhůře. Sven je něco mezi, rozohnila se Binias pro eXtra.cz.

Reklama
Monika Binias
Monika Binias
Foto: Martin Hykl / CNC / Profimedia

Podle ní nejsou pro Ornellu její děti na prvním místě. Vadí jí například, že si její starší dcera vyrazila na dovolenou s kamarádkou nebo si manželé udělali romantický výlet bez dětí. Na rodinnou dovolenou prý vyrazili až po jejím nátlaku. Přijde mi zarážející, že jedou na dovolenou, když má jít zrovna Quentin do školy. Jeli až po mém kibicování, já jsem na to poukazovala hrozně dlouho, tvrdí Binias.

Té vadí i to, jak Ornella s manželem Josefem Koktou své děti prezentují na sociálních sítích. I z toho prý nejhůř vychází nejstarší Quentin. Oni ho třeba i natáčí, když nechce, z dost nelichotivých úhlů, člověk by to smazal. U ostatních si dávají záležet, ale u toho Quentina je to příšerné, uzavřela Binias, která je dle svých slov smířená s tím, že mediální odpověď od dcery na sebe nenechá dlouho čekat.

Zdroj: aplausin.czextra.cz

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama