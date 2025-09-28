Monika Binias už delší dobu neudržuje kontakt s dcerami Charlotte Štikovou a Ornellou Koktovou. Rodinné vztahy zůstávají na bodu mrazu a zatímco Monika se k nim pravidelně vrací ve svém podcastu, sestry se vyjadřují jen výjimečně. Řadě sledujících – převážně žen – však její neustálé rozebírání rodinných sporů dochází trpělivost a dávají to najevo velmi ostře.
Monika Binias už delší dobu neudržuje kontakt s dcerami Charlotte Štikovou a Ornellou Koktovou. Rodinné vztahy zůstávají na bodu mrazu a zatímco Monika se k nim pravidelně vrací ve svém podcastu, sestry se vyjadřují jen výjimečně. Řadě sledujících – převážně žen – však její neustálé rozebírání rodinných sporů dochází trpělivost a dávají to najevo velmi ostře.