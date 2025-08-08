Být podobný někomu slavnému může být velmi nepříjemné, v konečném důsledku to může vyvolávat nežádoucí zájem okolí. Jsou však i tací, kteří si na podobě s celebritou postavili podnikání. A někdy za ně dokonce vystupují na oficiálních akcích.
Až příště na ulici potkáte svého oblíbeného herce nebo zpěváka, radši si ho dvakrát prohlédněte. Mohlo by se totiž stát, že ten na koho se díváte není tím, za koho ho považujete. Řada světových osobností totiž má dvojníky, kteří jsou jim podobní jako vejce vejci. „Strávil jsem například 45 minut rozhovorem s člověkem, který si celou dobu myslel, že jsem Bruce Willis," řekl v jednom z rozhovorů hercův dvojník.
