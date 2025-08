Sláva a všechno s tím související

V rozhovoru pro australský pořad 60 Minutes Australia promluvil o děsivých momentech, které zažívá: „Jsou to věci, které si lidé běžně asi ani neuvědomují. Jako třeba pravidelné výhrůžky… Vyhrožují, že mi unesou dcery a vyhrožují nám i smrtí. Už jsme zažili mnohokrát pokusy o vloupání, našli jsme třeba také různé podivné věci položené jako strašidelný vzkaz na mém autě,“ popsal upřímně zpěvák. Součástí jeho každodenní reality je dnes důkladně nastavený bezpečnostní režim. „Sláva a to všechno s tím související… Lidé o tom moc nepřemýšlejí, ale je to mnohem zlověstnější než jen fanoušci, kteří chtějí selfie. Momentálně máme doma nutnou hodně vysokou úroveň zabezpečení, která se pravděpodobně nezmění, dokud nezemřu. Takový je teď náš život,“ dodal Sheeran.