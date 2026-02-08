Odchod Jany Brejchové Jiřinu Bohdalovou hluboce zasáhl. Když o její smrti mluvila, neskrývala dojetí ani smutek, ale zároveň připustila, že konec mohl být pro slavnou herečku jistým vysvobozením. „No, je to strašné, ale myslím si, že je to pro ni vysvobození. To, co se jí stalo, bylo hrozné neštěstí,“ svěřila se deníku Blesk. Osud Brejchové v ní navíc zanechal silnou stopu i osobně. Přiznala, že právě tato zkušenost ji přiměla myslet víc na vlastní bezpečí. „Od té doby, co se jí to přihodilo, sama nosím a platím si takový ten náramek pro seniory… Každý starý člověk – ale i mladý – může zakopnout. Jenže mladý si pomůže, zatímco starý se sám nezvedne. Platím čtyři stovky měsíčně, aby člověk mohl žít dál a neskončil jako chudák Jana. Tu našli až po bůhvíkolika dnech… od té doby už byla nepohyblivá. Je mi jí strašně líto.“
„Když jsme šly spolu, mě si nikdo nevšiml.“ Bohdalová o kráse Jany Brejchové
Smrt Jany Brejchové Jiřinu Bohdalovou zasáhla. Ve vzpomínkách mluví o „vysvobození“, ale i o neštěstí, které herečku poznamenalo na poslední roky života. Přidává osobní detail, jak ji osud kolegyně přiměl myslet na bezpečí ve stáří, a vrací se i k době, kdy Brejchovou obdivovala jako oslňující filmovou hvězdu.
Ačkoli patřily ke stejné generaci, jejich vztah nebyl postavený na blízkém přátelství, spíš na respektu a obdivu. „Jsme stejná generace, ale úplně kamarádky jsme nebyly. Jana byla strašně zaměstnaná. Já jsem tehdy začínala a vždycky jsem ji obdivovala.“ Bohdalovou prý fascinoval nejen její talent, ale i styl a elegance. „Třeba jak chodila oblékaná – to byla taková ta naše ženská záležitost. Dokonce jsem si s ní i vyměňovala svetry. Byla jsem ochotná dát jí dva svoje ‚blbé‘ za ten její jeden krásný.“ A skutečně k tomu došlo. „Přistoupila na to, tedy ono se to stalo jen jednou. Mně se na ní ale líbilo všechno. Byla tak krásná, že když jsme šly spolu, tak mě si nikdo ani nevšiml. Ona byla naprosto oslňující.“
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Svatba v pátek třináctého: Lásku Brejchové s Brodským chtěla zatrhnout tchyně
Na jevišti se spolu nepotkaly, Brejchová byla především filmovou hvězdou. Její doménou byl film a kamera ji podle Bohdalové doslova milovala. „Byla neuvěřitelně fotogenická. Jak se říká – kamera ji milovala, a to má málokterá. Některá herečka má dobrou pravou stranu, jiná levou, ale Jana byla krásná ze všech stran. Měla ty své ‚telecí oči‘… byla to prostě překrásná ženská.“
O soukromí Brejchová Jiřina mluvit nechtěla, necítila se k tomu oprávněná, ale jako kolegyni ji hodnotila jednoznačně pozitivně. „Nebyla jsem s ní až tak blízká kamarádka, abych mohla vyprávět, jaká byla v soukromí, a nerada bych si vymýšlela. Ale jako kolegyně byla bezvadná. Nemám jedinou špatnou vzpomínku,“ uvedla. Připomněla také, že režisér Krejčík s ní dokázal pracovat výjimečně citlivě. „On jí trošičku předehrával a ona to do sebe všechno nasála. S prominutím, ona byla taková ‚lupička‘ – od každého si něco vzala a pak to zahrála.“
Vzpomínky Bohdalové tak kreslí obraz ženy, která okouzlovala nejen diváky, ale i kolegy z branže. „Rozhodně to nebyla nepřející kolegyně. A ty svetry se mnou fakt vyměnila!“ dodala s úsměvem, jako by v té drobné epizodě zůstala uložená celá lidskost jejich setkání.