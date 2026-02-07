Hana Brejchová zemřela ve věku 77 let. Mladší sestra slavnější Jany Brejchové vstoupila do českého kulturního povědomí zejména díky snímku Miloše Formana Lásky jedné plavovlásky, kde si zahrála titulní roli.
Se sestrou Janou nemluvila Hana Brejchová léta, ta o její smrti ani nevěděla
Smutnou zprávu z dubna 2024 o úmrtí hvězdy filmu Lásky jedné plavovlásky Hany Brejchové rodina tajila několik dnů. Se svou starší sestrou Janou se pohádaly již před mnoha lety a komunikace vázla. Neví se přesně proč.
Smutnou novinku potvrdila médiím její neteř Tereza Brodská. „Já jsem se tuhle smutnou zprávu dozvěděla před pár dny od bratra. A bohužel vám ji mohu jen potvrdit,“ uvedla dcera Jany Brejchové a Vlastimila Brodského. Zároveň prozradila, že svou maminku nemá v plánu o tom informovat kvůli jejímu komplikovanému zdravotnímu stavu. „Mamince to sdělovat nebudu. Dlouhá léta se s Hanou neviděly. Maminka je vážně nemocná a já nechci, aby jí tato zpráva ještě přihoršila,“ prozradila své důvody Brodská.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Co se o „Vinnetouovi“ neví. Mučilo ho gestapo, přežil výbuch a zahrál si s Brejchovou
Zároveň prozradila, že svou 84letou maminku nemá v plánu o tom informovat kvůli jejímu komplikovanému zdravotnímu stavu. „Mamince to sdělovat nebudu. Dlouhá léta se s Hanou neviděly. Maminka je vážně nemocná a já nechci, aby jí tato zpráva ještě přihoršila,“ prozradila své důvody Brodská.
Nemluvily spolu kvůli muži?
Přesné důvody, proč se sestry rozkmotřily, nejsou známé, předpokládá se ale, že důvodem mohl být Miloš Forman. Za režiséra byla Jana Brejchová jistou dobu provdaná, zatímco pro její mladší sestru byl dlouhou dobu velkou platonickou láskou. Přátelství s Hanou udržoval Forman i po rozvodu s její sestrou, a dokonce ji obsadil i do svého oscarového snímku Amadeus. Na svou bývalou ženu u toho nemyslel.
Hana Brejchová po Láskách odmítla další role, které by jí mohly přinést větší herecký úspěch. Odmítla Ostře sledované vlaky Jiřího Menzela, a dokonce i roli ve filmu s Alainem Delonem. Tady velkolepé nabídky skončily a mladší Brejchová si zahrála pouze epizodní roličky.
V roce 2009 ji postihlo neštěstí, když jí vyhořel byt v Holešovicích a najednou se ocitla na ulici. Byla umístěna do Domu s pečovatelskou službou Buštěhrad, kde si to prý hodně oblíbila. Udržovala kontakt se svými bratry a dcerou Veronikou, s další dcerou Světlanou se od jisté doby už prý vůbec nekontaktovala.