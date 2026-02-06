Český film zasáhla smutná zpráva. Ve věku 86 let zemřela herečka Jana Brejchová, jedna z nejvýraznějších tváří domácí kinematografie. V době své největší slávy okouzlovala nejen talentem, ale i krásou, která z ní udělala skutečnou filmovou ikonu. V posledních letech se však zcela stáhla z očí veřejnosti a kvůli vážnému onemocnění mozku dožívala v péči LDN v motolské nemocnici. Informaci o jejím úmrtí zveřejnil web TN.cz, televizi Nova ji měl potvrdit zdroj blízký herečce Tereze Brodské.
Konec jedné éry: zemřela Jana Brejchová, jedna z největších hvězd české kinematografie
Brejchová za téměř šedesát let dlouhou kariéru zanechala mimořádnou stopu – objevila se ve více než sto celovečerních a televizních filmech. I proto ji mnozí považovali za jednu z největších hvězd, jaké české plátno kdy mělo. O to pozoruhodnější je, že herectví nikdy formálně nestudovala. Než se prosadila jako sedmnáctiletá v psychologickém dramatu Vlčí jáma, pracovala jako písařka v kanceláři mlékárenského podniku Laktos.
Zatímco profesně patřila na vrchol, v soukromí si prý štěstí dlouhodobě hledala obtížněji. Už v osmnácti se provdala za režiséra Miloše Formana (†86). Manželství trvalo čtyři roky a podle popisů nebylo harmonické – mladý pár se potýkal s nedostatkem peněz, žil skromně a vztah zatěžovaly i opakované Formanovy nevěry. Jako bolestný moment se později zmiňovalo i to, že Forman obsadil do filmu Lásky jedné plavovlásky její mladší sestru Hanu a údajně k ní měl mít blízko. Právě to mělo mezi sestrami vytvořit propast, která se už nikdy úplně nezacelila.
Krátce po rozvodu následoval další krok – Brejchová se provdala za německého herce Ulricha Theina (†64). Ani tento vztah však netrval dlouho: skončil po roce a herečka během něj prožila velmi těžkou ztrátu, když v sedmém měsíci přišla o dítě, které čekala.
Později našla oporu ve vztahu s hercem Vlastimilem Brodským (†81), za kterého se provdala v roce 1964. Jejich manželství vydrželo šestnáct let a narodila se jim dcera Tereza Brodská, která se později sama stala známou herečkou – diváci ji mohou znát například ze seriálů Ulice nebo Slunečná.