7. 2. Veronika
Konec jedné éry: zemřela Jana Brejchová, jedna z největších hvězd české kinematografie

Jana Brejchová
Foto: Aktuálně.cz
Jana Brejchová
Foto: Aktuálně.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Česká kinematografie přišla o jednu ze svých největších hvězd. Ve věku 86 let zemřela herečka Jana Brejchová, která během téměř šedesátileté kariéry natočila přes sto filmů a televizních projektů. V posledních letech se stáhla z veřejnosti a kvůli onemocnění mozku dožívala v péči motolské nemocnice.

Český film zasáhla smutná zpráva. Ve věku 86 let zemřela herečka Jana Brejchová, jedna z nejvýraznějších tváří domácí kinematografie. V době své největší slávy okouzlovala nejen talentem, ale i krásou, která z ní udělala skutečnou filmovou ikonu. V posledních letech se však zcela stáhla z očí veřejnosti a kvůli vážnému onemocnění mozku dožívala v péči LDN v motolské nemocnici. Informaci o jejím úmrtí zveřejnil web TN.cz, televizi Nova ji měl potvrdit zdroj blízký herečce Tereze Brodské.

Hana Brejchová ve snímku Lásky jedné plavovlásky (1965)
Hana Brejchová ve snímku Lásky jedné plavovlásky (1965)

Se sestrou Janou nemluvila Hana Brejchová léta, ta o její smrti ani nevěděla

Celebrity

Brejchová za téměř šedesát let dlouhou kariéru zanechala mimořádnou stopu – objevila se ve více než sto celovečerních a televizních filmech. I proto ji mnozí považovali za jednu z největších hvězd, jaké české plátno kdy mělo. O to pozoruhodnější je, že herectví nikdy formálně nestudovala. Než se prosadila jako sedmnáctiletá v psychologickém dramatu Vlčí jáma, pracovala jako písařka v kanceláři mlékárenského podniku Laktos.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Co se o Vinnetouovi neví. Mučilo ho gestapo, přežil výbuch a zahrál si s Brejchovou

Vlastimil Brodský a Jana Brejchová
Vlastimil Brodský a Jana Brejchová
Foto: Filmové studio Barrandov
Zatímco profesně patřila na vrchol, v soukromí si prý štěstí dlouhodobě hledala obtížněji. Už v osmnácti se provdala za režiséra Miloše Formana (†86). Manželství trvalo čtyři roky a podle popisů nebylo harmonické – mladý pár se potýkal s nedostatkem peněz, žil skromně a vztah zatěžovaly i opakované Formanovy nevěry. Jako bolestný moment se později zmiňovalo i to, že Forman obsadil do filmu Lásky jedné plavovlásky její mladší sestru Hanu a údajně k ní měl mít blízko. Právě to mělo mezi sestrami vytvořit propast, která se už nikdy úplně nezacelila.

Krátce po rozvodu následoval další krok – Brejchová se provdala za německého herce Ulricha Theina (†64). Ani tento vztah však netrval dlouho: skončil po roce a herečka během něj prožila velmi těžkou ztrátu, když v sedmém měsíci přišla o dítě, které čekala.

Později našla oporu ve vztahu s hercem Vlastimilem Brodským (†81), za kterého se provdala v roce 1964. Jejich manželství vydrželo šestnáct let a narodila se jim dcera Tereza Brodská, která se později sama stala známou herečkou – diváci ji mohou znát například ze seriálů Ulice nebo Slunečná.

VIDEO: Brodská: Že mě rodiče odložili k někomu jinému, vztah s mámou poznamenalo

Z profesní stránky, když jsem zjistila, kolik filmů za ten rok natočila, pro to mám pochopení. Ale na našem vztahu se to podepsalo, říká herečka. | Video: Daniela Drtinová

Zdroj: TN.cz, Blesk.cz

