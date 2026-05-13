Herečka Petra Bučková, která je televizním divákům důvěrně známá například ze seriálů Ulice nebo Polabí, prošla něčím, co děsí snad každou ženu. Po mamince, která prodělala rakovinu prsu, zdědila spolu se sestrou mutaci genu BRCA, což znamená, že riziko vzniku rakoviny prsu nebo třeba vaječníků je u ní mnohonásobně větší než u ostatních.
Bolest, slzy a předčasná menopauza. Petra Bučková otevřeně o boji se zákeřným rizikem
Herečka Petra Bučková se rozhodla otevřeně promluvit o náročném období, během kterého musela čelit děsivé hrozbě rakoviny. Kvůli genetické mutaci BRCA, kterou zdědila po mamince, podstoupila sérii preventivních operací.
„Sestra, která má děti, začala okamžitě jednat, já jsem to odsunula. Vytěsnila. Nikdy jsem nebyla příznivkyní radikálních řešení, zvolila jsem si vlastní cestu prevence a eliminace stresových faktorů,“ přiznala v rozhovoru pro magazín Moje psychologie herečka, která ale nakonec na ordinaci lékaře přece jen zaklepala. „Pak už se věci prostě děly, prošla jsem si dvěma operacemi a paradoxně ta, které jsem se bála víc, byla nakonec snazší než ta druhá, která se týkala hrudníku,“ zavzpomínala Petra na minulý rok, který pro ni byl obzvláště náročný.
Lékaři jí odebrali obě prsa, která nahradily implantáty. „Během operace proběhne hned i rekonstrukce, nikdo nic nepozná, ale zároveň jsem si šest týdnů procházela obrovskou bolestí. Součástí léčby je komprese, jste neustále ovázaná, aby si všechno dobře sedlo a správně se zahojilo, jenže já mám velmi tenké podkoží, takže jsem měla modřiny a bolel mě každý dotek. Celý prosinec a kus ledna jsem se nemohla hýbat,“ postěžovala si Bučková. Velmi náročné pro ni bylo i odstranění vaječníků, následované předčasnou menopauzou. „Nesmíte brát hormony, které by mi ji pomohly zvládat, takže jsem do ní spadla. Začala jsem rehabilitovat, cvičit, chodit, brát doplňky stravy a taky si hlídat spánek. Takže pokud cvičím a dobře spím, cítím se líp,“ popsala herečka.
Bučková není první známou ženou, která takovou věcí prošla a veřejně o ní hovoří. Ve světovém měřítku to byla herečka Angelina Jolie a v Česku zpěvačka Marta Jandová. „Když to proběhlo tiskem, tak jsem Angelinu nejdřív nechápala. Když jsem pak zjistila, že mám to samé, tak jsem jí byla vděčná, že to udělala přede mnou, že jsem se necítila tak sama,“ prozradila Jandová pořadu Showtime s tím, že ona sama informaci zveřejnila právě proto, aby podpořila ženy se stejnou diagnózou. „Riziko vzniku rakoviny vaječníků jsem měla kolem šedesáti procent, rakoviny prsou kolem osmdesáti devadesáti procent,“ uvedla, že jí hrozil stejný typ rakoviny jako její mamince. Věc je o to vážnější, že právě na něj se většinou přijde až v pokročilém stadiu a šance na přežití je velmi malá. „Já jsem se nebála ani tak o sebe, ale hlavně o Marušku, abych ji mohla v životě doprovázet déle, než mohla moje maminka mě,“ vysvětlila, proč téměř bez váhání přistoupila k rozhodnutí o operaci.
Zdroj: Moje psychologie, Showtime