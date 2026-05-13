Mikýř skončil v nemocnici! Fanoušky vyděsily infuze, diagnóza je vážnější, než čekal
Influencer Martin Mikyska alias Mikýř vyděsil své fanoušky fotografiemi z nemocničního lůžka. Když se ukázal napojený na infuze, mnozí se obávali nejhoršího. Oblíbený bavič pak s typickým humorem prozradil, že nejde o banální potíže, ale o bolestivý zánět slinivky, kvůli kterému si v nemocnici ještě nějaký čas pobude.
Sdílel snímky, na který je vidět, že jsou mu poskytovány infuze. Napřed ale nesdělil, co ho do péče lékařů přivedlo, což jistě mezi jeho příznivci vyvolalo obavy. Následně se rozhodl podělil o svou diagnózu. „Nejsou to zaražený prdíky, jak jsem si myslel. Nakonec je to zánět slinivky, budu tu asi dýl. Do komentářů mi můžete posílat recepty na pankreatickou dietu, budou se hodit,“ napsal s humorem sobě vlastním.
Ten ho neopouští ani přesto, že zánět slinivky je velmi bolestivé onemocnění. Mikýře pobavil například jeho výhled z okna, které je přímo na hřbitov. „Musím říct, že tahle nemocnice dokáže motivovat pacienty, aby se uzdravili rychle,“ zavtipkoval s tím, že pro slabší povahy by to mohlo být opravdu nepříjemné. Zánět slinivky je závažné onemocnění projevující se náhlou, krutou bolestí v nadbřišku vystřelující do zad, nevolností a zvracením. Akutní forma vyžaduje okamžitou hospitalizaci, zatímco chronická je často důsledkem dlouhodobého poškození alkoholem či stravou. Léčba zahrnuje přísnou dietu a absolutní abstinenci.
V léčbě problémů se slinivkou je velmi důležitá pravidelná a lehká strava. Těžko říct, jestli k rozvoji jeho problémů přispěl i pobyt na ostrově v rámci soutěže Survivor. O tom, jak se jeho tělo po návratu změnilo, promluvil pro Super.cz. „Opálení zmizelo během prvního měsíce, ale byla tam docela fluktuace váhy, na ostrově jsem zhubnul 12 kilo. Co jsem se vrátil, tak jsem okamžitě přibral 15 kilo a teď jsem zhubnul 5 kilo. Je to nahoru dolů, snažím se moc nežrat, cvičit a jinak se nezměnilo vůbec nic,“ řekl před dvěma roky.