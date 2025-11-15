Byla to svatba plná třináctek: 13. 3., ve 13 hodin a u svatebního stolu sedělo třináct lidí. „Myslel jsem si, že třináctka je šťastné číslo,“ vzpomínal Brodský. A i když se později ukázalo, že štěstí umí být vrtkavé, jedno bylo jisté: málokdo uměl být tak okouzlující jako on – a málokdo odolával tak dlouho jako ona.
Byla to svatba plná třináctek: 13. 3., ve 13 hodin a u svatebního stolu sedělo třináct lidí. „Myslel jsem si, že třináctka je šťastné číslo,“ vzpomínal Brodský. A i když se později ukázalo, že štěstí umí být vrtkavé, jedno bylo jisté: málokdo uměl být tak okouzlující jako on – a málokdo odolával tak dlouho jako ona.