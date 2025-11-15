15. 11. Leopold
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Svatba v pátek třináctého: Lásku Brejchové s Brodským chtěla zatrhnout tchyně

Jana Brejchová, Vlastimil Brodský
Fotografie z filmu Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek. Jana Brejchová jako královna, Vlastimil Brodský jako král Hyacint II.Foto: Jan Kuděla
Jana Brejchová, Vlastimil Brodský
Fotografie z filmu Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek. Jana Brejchová jako královna, Vlastimil Brodský jako král Hyacint II.Foto: Jan Kuděla
Petra Holakovská

Pátek třináctého. Pro někoho den, který by nejraději přečkal pod peřinou, ale pro dvě tehdejší hvězdy filmového plátna to byl okamžik, kdy si řekly své „ano“. Psal se rok 1964 a Jana Brejchová – tehdy už mezinárodně známá – a charismatický Vlastimil „Bróďa“ Brodský vstoupili do manželství, které český filmový svět později označil za jedno z nejikoničtějších.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Byla to svatba plná třináctek: 13. 3., ve 13 hodin a u svatebního stolu sedělo třináct lidí. „Myslel jsem si, že třináctka je šťastné číslo,“ vzpomínal Brodský. A i když se později ukázalo, že štěstí umí být vrtkavé, jedno bylo jisté: málokdo uměl být tak okouzlující jako on – a málokdo odolával tak dlouho jako ona.

Vlastimil Brodský
Vlastimil Brodský

Brodský se bál nemocnic a nechtěl umírat nedůstojně. Před 20 lety spáchal sebevraždu

Celebrity

Brejchová později prozradila, že Brodského maminka ze svatby nadšená nebyla. Obávala se, že slavná Jana s jejím synem vydrží sotva pár měsíců. „Maminko, mně to za to stojí,“ odpověděl tehdy Brodský. A měl pravdu – společně strávili osmnáct let. Z toho prý opravdu šťastných bylo jedenáct, ale i to je u dvou výrazných uměleckých osobností úctyhodné číslo.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Svatba v kriminále, domácí násilí, potrat a vyhazov od kamarádky: Jak dnes žije bývalá televizní hvězda Mirka Čejková

Z filmového festivalu v Banskej Bystrici
Brodské se právem říkalo česká Bardotka.
Foto: Profimedia
Reklama

Láska jako z románu: Sbalil ji na mloky

Jejich první setkání připomínalo romantiku ze stříbrného plátna. Brejchová, přezdívaná česká Bardotka, byla mladá, krásná, talentovaná a obletovaná. Natáčela doma i v zahraničí, hrála krásky, femme fatale i dramatické role. Vlastimil Brodský měl pověst muže, který nouzi obdivovatelek neměl – a sám se tím rád netajil.

Když Brejchovou pozval na představení Válka s mloky, okamžitě ji okouzlil. Tančil, zpíval, hrál – a ona se nezamilovala ani tak do muže jako do herce. Jeho šarm, kombinovaný s jemnou pózou „chudáčka, v ženách probouzel ochranitelské pudy. Vášnivý vztah se brzy proměnil v manželství a společně vytvořili pár, který se stal legendou. Na filmovém plátně jim to jiskřilo stejně jako doma – někdy až příliš.

Vlastimil Brodský
Fotografie z filmu Chobotnice z II. patra. Vlastimil Brodský jako děda Holan.
Foto: Jan Kuděla

Manželství dvou hvězd: krásné i kruté

Brejchová a Brodský byli povahově naprosto odlišní. Ona emotivní, výrazná a živelná, on přemýšlivý introvert, který se často uzavíral do své pracovny. Doplňovali se dokonale, ale zároveň s tím jejich rozdíly časem narůstaly. V roce 1968 se jim narodila dcera Tereza. Oba rodiče však byli v té době na vrcholu kariéry, a tak novorozenou Terezu krátce po porodu svěřili Janině sestře Blance. Ta se pro ni stala druhou mámou – Brejchová s Brodským byli spíše „nedělní rodiče.

ČTĚTE TAKÉ: Nejkrásnější prázdniny. Dojatá Tereza Brodská ukázala fotky s rodiči na chalupě

Nezaměnitelní i na filmovém plátně

Brejchová a Brodský byli fenoménem také profesně. Jen málokterý manželský pár dokázal na obrazovce vytvořit tak přesvědčivou chemii. Společně natočili filmy Ženu ani květinou neuhodíš, Hodíme se k sobě, miláčku?, Ďábelské líbánky a samozřejmě Noc na Karlštejně. A právě tam – ve chvílích, kdy Brejchová hrála slavnou Elišku Pomořanskou – se začal psát konec jejich vztahu.

Osudové setkání číslo dvě: tentokrát pro Janu

Během natáčení do života Jany Brejchové energicky vstoupil herec Jaromír Hanzlík. Byl pravým opakem Brodského – mladý, spontánní, plný elánu. Brejchová se zamilovala znovu, tentokrát nezadržitelně. Brodský tomu dlouho odmítal uvěřit a doufal, že vášeň pomine. Nepominula. A co bylo ještě bolestnější – s Hanzlíkem sdílel společnou šatnu ve Vinohradském divadle a považoval ho za kamaráda. Ve snaze zachránit manželství dokonce souhlasil i s tím, aby u nich Hanzlík nějaký čas bydlel.

V roce 1980 se po osmnácti letech manželství rozvedli. „Rozešli jsme se po vzájemné dohodě. Oba jsme pochopili, že ona mě nemůže vystát,“ komentoval to Brodský s typickým nadhledem, který ale nedokázal skrýt smutek mezi řádky. Král a královna z Karlštejna si o pár měsíců později zahráli manželský pár znovu – tentokrát už rozvádějící se – v seriálu Arabela.

TK televize NOVA, seri?lov? hv?zdi?ky
Dcera Tereza Brodská (vpravo).
Foto: Volfik Rene

A co bylo dál?

Jana Brejchová po rozchodu s Brodským žila s Jaromírem Hanzlíkem, později s Jiřím Zahajským. Po Zahajského smrti a následném vystěhování z domu v Nerudově ulici se její zdravotní stav výrazně zhoršil. V roce 2013 jí lékaři diagnostikovali odumírání bílé hmoty mozkové. Přestože se snažila rehabilitovat a už to vypadalo na návrat domů, zlomila si nohu v krčku. Posledních deset let proto tráví v motolské LDN, kde vyžaduje nepřetržitou lékařskou péči.

Vlastimil Brodský po rozvodu už s žádnou ženou nežil. Zůstal noblesním, laskavým a milovaným hercem několika generací. Bohužel se postupně propadal do hlubokých depresí. V roce 2002 dobrovolně ukončil svůj život ve svém domě na Slunečné.

Jejich vztah nebyl dokonalý – byl krásný, bouřlivý, bolestivý i inspirativní. Takový, jaký může vzniknout jen mezi dvěma velkými osobnostmi, které milují stejně intenzivně, jako se umí zraňovat. A pátek třináctého? Ten jim rozhodně smůlu nepřinesl. Přinesl vztah, o kterém se ještě dlouho bude mluvit jako o jednom z největších milostných příběhů českého filmového nebe.

VIDEO: Nepoznali slavné české herce. Proč při natáčení české komedie Slováci házeli na štáb kameny?

Tajemství hradu v Karpatech natočil Oldřich Lipský jako parodii na vědeckofantastické romány Julese Verna. | Video: Michaela Lišková

Zdroj: Moje chvilka pohody, Moje šťastná hvězda, Blesk.cz, Dotyk.cz

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama