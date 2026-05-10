Karel Zima po operaci nádoru promluvil o rodině. S manželkou vzdali boj o druhé dítě
Karel Zima a jeho manželka Lucie otevřeně popsali období plné zdravotních starostí i těžkých rodinných rozhodnutí. Herec má za sebou odstranění nezhoubného nádoru ve tváři a čeká ho operace očí. Nejcitlivějším tématem je ale jejich syn Eliáš. Po dvou neúspěšných pokusech o další dítě se manželé rozhodli, že cestu za sourozencem pro něj uzavírají.
Karel má za sebou zdravotní zákrok, který sice popisuje s nadhledem, ale banální nebyl. Lékaři mu odstraňovali nezhoubný nález ve tváři, navíc v citlivé oblasti lícního nervu. „Měl jsem nezhoubný nález ve tváři, který bylo potřeba vyndat. Měl jsem ho na lícním nervu, který se rozvětvuje a ovládá polovinu obličeje. Kdyby se to nepodařilo nebo se poškodil nějaký ten kmen, bylo by to pro mě neveselé, vzhledem k tomu, čím se živím. Nicméně podařilo se, byl jsem v Motole a doktoři jsou borci,“ popsal herec.
Zákrok podle něj nebylo dobré odkládat
„Že je to takový druh nádoru, který kdyby byl v těle déle, třeba deset let, může se z něj stát nádor zhoubný. Takže ve finále to nemusí být úplná sranda,“ dodal. Lucie přiznala, že ji manžel svým klidem překvapil. „V tomhle případě mě překvapilo, že o tom skoro vůbec nemluvil a nic nechtěl. Tedy chtěl, abych mu to masírovala, což moc nemůžu, protože se mi dělá zle z jizev a podobně. Každopádně zvládl to perfektně.“
Karel ovšem s úsměvem připouští, že i statečný muž občas potřebuje slyšet trochu soucitu. „Myslím si, že bolestínek nejsem, ale zase jsem normální chlap. Každý chlap chce politovat a slyšet: ‚Jé, ty chudáčku.‘ To je logické.“ Lucie už teď žertuje, že doma bude mít brzy o jednoho muže k opečovávání víc: „Nevím, jak to budu stíhat, až bude náš syn větší. Protože to už budu mít doma dva chlapy a musím litovat oba. Ale snad to nějak zvládnu.“
Herec navíc přiznává, že ho medicína svým způsobem fascinuje. Nemocnic ani zákroků se nebojí, pokud nejde o život. „Myslím si, že jsem trošku extrém v tom, že se nebojím operací ani do nemocnice. Naopak, mě to baví. Těším se na to a vlastně mě to trochu rajcuje,“ řekl. Další zákrok ho přitom čeká brzy. Kvůli dioptriím na dálku i na blízko se chystá na operaci očí a výměnu čoček.
„Protože mám dioptrie na dálku i na blízko a už je to pro mě hodně nekomfortní,“ vysvětlil. Neustálé střídání brýlí je podle něj v běžném životě i při práci únavné. Lucie k tomu přidala domácí historku: „Nebo se prostě Káji ptám, jestli mám něco mezi zuby. On řekne, že ne, a pak zjistím, že tam mám třeba deset gramů máku. Záleží, jaké má brýle.“
Největším tématem jejich současného života ale zůstává malý Eliáš. Lucie o něm mluví s něhou a radostí. „Elíček je prostě božan. Je to opravdu naše láska. Je veselý, pořád se směje miláček,“ říká. Chlapeček nedávno začal chodit do školky, což pro rodinu znamená novou etapu. Podle Lucie si zvyká lépe, než čekali, i když zatím nepatří mezi děti, které by kolektiv samy vyhledávaly.
Karel v synovi vidí klidnější a hloubavější povahu, než jakou měly jeho starší děti. „Ty byly spíš extrovertní a on je takový samotářský romantik. Miluje knížky tak moc, že jsem to nezažil. A to zhruba od jednoho roku,“ popsal. Eliáš prý po příchodu domů neběží k autíčkům, ale ke své knihovně. „V kuchyni má velkou knihovnu, ta je jenom jeho, sedne si k ní a působí to, že čte nebo studuje.“ Po tátovi podle něj zdědil hlavně lásku k hudbě a zvukům.
O to citlivější bylo rozhodnutí, že už se nebudou dál snažit o druhé společné dítě. Lucie otevřeně popsala, že po Eliášovi podstoupili ještě dva pokusy o asistovanou reprodukci, ale ani jeden nevyšel. „Byli jsme v procesu snažení se. Máme za sebou dva nevydařené pokusy a dospěli jsme k rozhodnutí, které vůbec nebylo jednoduché. Člověk musí sebrat odvahu se rozhodnout nebýt už máma nebo táta,“ řekla.
Celý proces pro ni byl náročný fyzicky i psychicky
Při jednom pokusu si musela aplikovat velké množství hormonů. „Je to skutečně spousta hormonů, které si do sebe pícháte, a vždycky když se to nepovede, je nesmírně těžké dostat se zase na začátek,“ popsala. Do rozhodování vstupoval také čas, Karlův věk, její zdravotní stav, problémy se zády i jizva po císařském řezu, kvůli které by další těhotenství nemuselo být bezpečné.
Nakonec si oba uvědomili, že Eliáš je pro ně obrovský dar. „Zkrátka jsme se pak rozhodli, že jsme šťastní za Eliáška, že to asi opravdu byla neskutečná náhoda, že se to povedlo. Možná jsme si to ani neuvědomovali,“ svěřila se Lucie. Podle ní byl Eliáš jediné embryo, které tehdy vzniklo. „On si nás ale podle mě musel vybrat. A opravdu je pro nás osudové dítě.“
Další dva pokusy už k těhotenství nevedly. „Vůbec se to nechytlo. V okamžiku, kdy jsem pak šla na test, vyšel negativní. Takže se to tam vůbec neudrželo,“ popsala Lucie. Přestože bylo embryí víc a vše vypadalo nadějně, výsledek nepřišel. „Doktoři říkali, že to není tím, že bychom nebyli zdraví, bohužel nám to prostě není souzené.“
Zimovi tak mají za sebou období plné zákroků, emocí i těžkého rozhodování. Druhé dítě si přáli, ale dnes vědí, že Eliáš je pro ně tím největším darem. „Zásadní ovšem je, že máme Eliáše a jsme za něj neskutečně šťastní. Víme, že mu aspoň dáme všechno, co mu budeme schopní dát,“ uzavřela Lucie.