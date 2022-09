Herec Karel Zima se s manželkou Lucií marně snaží o rodinu. Uvažují o adopci

"Snažíme se počít dítě. Akorát k tomu potřebujeme nějakou pomoc. Dnes nejsme jediní, takových párů je mnoho," říká herec Karel Zima. S manželkou Lucií se tak svěřili do péče jednoho lékařského zařízení. "Podstoupili jsme už první pokus a ten nevyšel. Tak uvidíme, jestli vyjdou další. Možností je ale několik," doplnila pro Blesk Lucie Zimová.

Herec se zapsal do povědomí veřejnosti nejen svými rolemi, ale i svým altruismem. Při náhodném setkání člověku, kterého do té doby neznal, daroval jednu ze svých zdravých ledvin. V rozhovoru pak objasnil, že spolu s manželkou nelpí ani na tom, aby se stali biologickými rodiči. "Zatím se to nedaří úplně přirozenou cestou, takže se pokoušíme využít všech dostupných vědeckých prostředků, které jsou, a doufáme, že to vyjde. S tím, že jsme otevřeni tomu, kdyby to nevyšlo, že bychom dítě adoptovali," říká Zima. On sám už má dvě děti z prvního manželství. Pro jeho současnou ženu by rodičovství bylo novinkou.

Lucie navíc prozradila, že jsou připraveni poskytnout milující náruč i dítěti jiného etnika. "Říkali jsme si, že kdyžtak adoptujeme nějaké romské miminko."

Snahu o početí manželé přesto ještě nevzdávají. A i když jsou ohledně zdravotních komplikací sdílní, shodují se, že pokud se na ně usměje štěstí, těhotenství rozhodně nebudou oznamovat dříve, než uplyne kritický první trimestr. "Jsem hrozně pověrčivý člověk, takže vím, že kdyby se to povedlo, tak já to tři měsíce neřeknu ani své rodině, i když to pro mě bude ten nejtěžší úkol," dodala s úsměvem Zimová.