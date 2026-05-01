Tereza Kerndlová se krátce před velkým koncertem ve Foru Karlín rozhodla pro zákrok, kterým se v poslední době netají čím dál víc známých žen. Po Agátě Hanychové si nechala upravit horní oční víčka i ona. V jejím případě ale nešlo jen o snahu působit mladistvěji nebo svěžeji. Zpěvačka otevřeně přiznala, že ji k operaci přivedly hlavně zdravotní potíže.
Tereza Kerndlová šla před velkým koncertem na operaci víček: Už jsem skoro neviděla, přiznala
Tereza Kerndlová se krátce před velkým koncertem ve Foru Karlín svěřila fanouškům s úpravou horních víček. Zpěvačka přiznala, že nešlo jen o vzhled, ale hlavně o zdravotní problém – převis víček jí už zasahoval do řas a zhoršoval vidění.
Zákrok na očních víčkách bývá mezi ženami vyhledávaný i proto, že dokáže opticky otevřít pohled a zbavit obličej unaveného výrazu. Kerndlová však svým fanouškům na Instagramu vysvětlila, že u ní za rozhodnutím nestála pouze estetika. A jako obvykle si při tom pomohla humorem. „Tak jsem si kvůli sobě, a taky kvůli vám, nechala udělat horní víčka do Fora Karlín, abych tam nevypadala jako šarpej,“ uvedla s nadsázkou.
Zpěvačka se zároveň ukázala už tři dny po operaci, a to bez make-upu. Výsledek si zatím pochvalovala. „Na to to vypadá skvěle,“ dodala spokojeně směrem ke svým sledujícím.
Dcera jazzového zpěváka Kerndla ale následně pro Blesk upřesnila, že zákrok odkládala hlavně kvůli tomu, že problém už nebyl pouze kosmetický. „Musela jsem tento zákrok podstoupit i ze zdravotních důvodů. Už jsem skoro neviděla, převis mi ležel na řasách a vytvořily se tam i tukové vaky,“ popsala zpěvačka.
Ani v tomto případě neztratila svůj typický nadhled. „Použiji hlášku Jirky Štaidla: ‚Věk je ponižující.‘ A zkombinuji s větou z filmu Podivuhodný případ Benjamina Buttona: ‚I vám se to bude brzy stávat‘,“ zavtipkovala Kerndlová.