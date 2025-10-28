Americký herec Michael J. Fox, známý z filmu Návrat do budoucnosti, statečně bojuje s Parkinsonovou chorobou. Vážné neurologické onemocnění mu lékaři diagnostikovali v pouhých devětadvaceti letech. „Své nemoci se někdy musím smát,“ uvedl Fox, který už svoje omezení dokáže brát s humorem a nadhledem.
Americký herec Michael J. Fox, známý z filmu Návrat do budoucnosti, statečně bojuje s Parkinsonovou chorobou. Vážné neurologické onemocnění mu lékaři diagnostikovali v pouhých devětadvaceti letech. „Své nemoci se někdy musím smát,“ uvedl Fox, který už svoje omezení dokáže brát s humorem a nadhledem.