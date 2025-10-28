29. 10. Silvie
Chyběly jim prsty či měli mozkovou obrnu. I slavní mají překvapivé handicapy

Handicapy slavných
Handicapy slavných
Daniela Straková
Daniela Straková

Některé celebrity to nemají v životě vůbec jednoduché. Narodily se totiž s tělesným postižením nebo měly nehodu, jejíž následky je provází dodnes. Přesto se tito herci a zpěváci nevzdali, a navíc se rozhodli pomáhat ostatním.

Americký herec Michael J. Fox, známý z filmu Návrat do budoucnosti, statečně bojuje s Parkinsonovou chorobou. Vážné neurologické onemocnění mu lékaři diagnostikovali v pouhých devětadvaceti letech. Své nemoci se někdy musím smát, uvedl Fox, který už svoje omezení dokáže brát s humorem a nadhledem.

Sharon Stone
Sharon Stone

Ženy, které psaly dějiny touhy: filmové ikony devadesátek, na které se nezapomíná

Celebrity

Mladý herec JR Mitte se zase narodil s mozkovou obrnou. Když se proto v roce 2006 přestěhoval do Los Angeles, cíleně hledal role, v nichž by mohl veřejnost upozornit na tento zdravotní problém. A to se mu nakonec také povedlo. Mitte získal postavu Waltera „Flynna v legendárním seriálu Perníkový táta, za kterou získal cenu SAG-AFTRA. „Moje role v Perníkovém tátovi byla šancí, která přichází jednou za život. Doufám, že jsem dokázal divákům ukázat, jak vypadá život s mozkovou obrnou,“ řekl Mitte později pro magazín Brain and Life.

Podobný přístup má i Peter Dinklage, který trpí achondroplazií a zahrál si například v seriálu Hra o trůny. Neúnavně podporuje mladé kolegy s tímto onemocněním, kteří se stejně jako on chtějí vydat na filmovou dráhu.

Shia LaBeouf

Americký herec Shia LaBeouf přišel před lety při dopravní nehodě o dva prsty na ruce. Fatální srážku zavinil řidič kamionu, který narazil do hercova auta. Tolik mě to štve. Měl jsem zelenou. Moje prsty možná ještě leží někde na silnici. Pode dveřmi kamionu, který to do mě napral, řekl LaBeouf ve starším rozhovoru. Herec později doplnil, že nové prsty mu lékaři vytvořili z kyčelní kosti a zbytků kůže.

Shia LaBeouf
Shia LaBeouf
