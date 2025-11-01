Belohorcová byla vždy považovaná za magnet na muže – mezi její známé vztahy patřil například fotbalista Milan Baroš nebo slovenský herec Jožo Vajda. Se svým současným manželem Vlastimil Hájek prožila pomalý začátek vztahu. Podnikatel ji nejprve oslovil, aby byla tváří jeho značky, poté ji pozval na večeři. „A pak to začalo, chlubil se, že je obyčejný chlap, který má Ferrari, obchod s oblečením a dvě kavárny,“ uvedla Belohorcová. Nejprve ji však Hájek nezaujal, až později si uvědomila, že by mu měla dát šanci. Při druhém setkání už považovala za příjemného muže, který nepotřebuje na nic hrát.