Geny nezapře. Dcera „učitelky lásky“ Belohorcové dnes vypadá jako topmodelka a válcuje Instagram

Zuzana Belohocová s dcerou Salmou
Salma Hájek jako modelka na módní přehlídce Osmanyho Laffity.
Bratislavské módní dny, na snímku dcera Zuzany Belohorcové - Salma Hájek
Holešovická tržnice, finále soutěže #PUREMODEL2025
Holešovická tržnice, finále soutěže #PUREMODEL2025
Zuzana Belohocová s dcerou Salmou |
Foto: Profimedia.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Zuzana Belohorcová má doma velkou konkurenci. Její patnáctiletá dcera Salma zdědila po mamince nejen krásu, ale i sebevědomí před kamerou. Na Instagramu ji sledují desetitisíce lidí, fotí se jako zkušená modelka a módní styling jí evidentně baví.

Zuzana Belohorcová se nejprve proslavila jako moderátorka erotických pořadů. Právě díky tomu si vysloužila přezdívku „učitelka lásky. „Bylo to decentní povídání o tom, co bylo v té době pro některé skupiny lidí zakázané,“ vzpomínala před dvěma lety Belohorcová v rozhovoru pro Show Jana Krause.

Zuzana Belohorcová
Zuzana Belohorcová

Zuzana Belohorcová se rozhodla pro explantaci: „Bylo to jedno z mých nejlepších rozhodnutí“

Celebrity

Jedním z důvodů, proč na sebe Zuzana Belohorcová vždy poutala pozornost, byly její výrazné ženské tvary. Už ve třinácti letech měla větší prsa než většina spolužaček, což u ní vyvolávalo nejistotu. „Vnímala jsem, že si chlapci všímají víc mě než mých kamarádek s plochým hrudníkem. Ale říkala jsem si, že moje prsa budou alespoň k něčemu dobrá,“ uvedla v rozhovoru pro Vlasta.cz. Později se svých předností přestala obávat a dvakrát pózovala pro pánský magazín Playboy. Dnes ale říká, že by do podobného focení už nešla – podle vlastních slov „jsou tu krásnější, mladší a šikovnější dívky, které muži na titulce časopisu mnohem raději uvidí.“

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Český Playboy končí. Připomeňte si ty nejlepší titulky

Belohorcová byla vždy považovaná za magnet na muže – mezi její známé vztahy patřil například fotbalista Milan Baroš nebo slovenský herec Jožo Vajda. Se svým současným manželem Vlastimil Hájek prožila pomalý začátek vztahu. Podnikatel ji nejprve oslovil, aby byla tváří jeho značky, poté ji pozval na večeři. „A pak to začalo, chlubil se, že je obyčejný chlap, který má Ferrari, obchod s oblečením a dvě kavárny,“ uvedla Belohorcová. Nejprve ji však Hájek nezaujal, až později si uvědomila, že by mu měla dát šanci. Při druhém setkání už považovala za příjemného muže, který nepotřebuje na nic hrát.

Pár se vzal v roce 2012 a mají spolu dvě děti – syna Nevia a dceru Salmu. Salma se stává aktivní na sociálních sítích a podle zpráv ji sleduje téměř 40 000 lidí, sama sebe označuje za modelku a influencerku. Moderátorka v roce 2025 přiznala, že dceři sleduje profily na sítích: „Samozřejmě to ale musíme kontrolovat jako rodiče, žijeme v moderní době. Ale na druhou stranu jí nic nezakazujeme, protože zakázané ovoce chutná nejvíc.“

Kontroverze a veřejné reakce

Salma byla kritizována za veřejné sdílení odvážnějších snímků na sociálních sítích, včetně outfitu v posilovně, což vedlo k obvinění, že podstoupila plastickou operaci prsou ve velmi nízkém věku. Belohorcová však veřejně reagovala a uvedla: „Co to plácáte? Dcera má svoje prsa, asi je má po mně, to vás asi nenapadlo,“ čímž odmítla obvinění.

Holešovická tržnice, finále soutěže #PUREMODEL2025
Salma Hájek jako modelka na módní přehlídce Osmanyho Laffity.
Wedding World - Nejelegantnější svatební veletr v České republice. Osmany Laffita módní přehlídka, na snímku Zuzana Belohorcová s dcerou Salmou Hájek
Společenské setkání estetického centra (1. 3. 2023)
VIDEO: Z nahé seznamky je fenomén. Modelky z OnlyFans tam nejdou pro slávu, říká Timková

Video: Aktuálně.cz

Zdroj: Show Jana Krause, Dotyk.cz, Vlasta.czextra.cz

