Belohorcová udělala radikální krok: zbavuje se Hájka i jejich luxusního sídla

O krizi ve vztahu Zuzany Belohorcové a Vlasty Hájka si štěbetají už i vrabci na střeše. Přestože ani jeden z nich ještě rozchod oficiálně nepotvrdil, náznaků je čím dál tím víc.

Důvodem, proč se manželství Zuzany Belohorcové a Vlasty Hájka mělo rozpadnout, jsou jeho údajné nevěry. Své ženě prý zahýbal se zaměstnankyněmi realitní kanceláře, kterou spolu vlastní na ostrově Tenerife. Svědectví o tom přinesla i podnikatelka Ornella Koktová. 

„Máme pár známých, kteří mu svěřili svůj byt, aby ho pronajímal, když oni tam zrovna nejsou. No a začalo jim být divný, že ten jejich byt furt není pronajatej, co se děje,“ vyprávěla Koktová v podcastu s Agátou Hanychovou s tím, že od Hájka majitelé nemovitostí slýchali výmluvy typu, že se klientům na bytě něco nelíbilo nebo že požadovaná částka byla příliš vysoká. „No a jeden člověk tam dal fotopasti a hádejte, co zjistil? Že je to Vlastův šmajchlkabinet. Nevzal tam jednu makléřku, ale kromě jedné všechny. A tu jednu tam prý nevzal, protože byla tlustá a nelíbila se mu. To je strašný,“ šokovala svým tvrzením Ornella.

Na světlo světa vyšla také informace o tom, že manželé prodávají svůj luxusní dům, za který požadují astronomickou částku 134 milionů korun. Deník Blesk také informoval o tom, že Hájek chystá stěhování do Karibiku, zatímco Belohorcová chce s dětmi zůstat na Tenerife. „Není potřeba dávat žádné vyjádření, když to není pravda. Ten barák prodáváme už asi tři čtvrtě roku,“ řekl Hájek. „Nevím, proč někdo z toho, že prodáváme barák, dedukuje, že jako určitě bude rozvod,“ snažil se obviněný podnikatel mlžit o tom, jak to u nich doma momentálně vypadá. 

Jasno mají i fanoušci na sociálních sítích. A spekulace podporuje Belohorcová i tím, že dala lajk komentáři své sledující, která psala, že bez psychopata Hájka je vám líp. A zatímco dříve plnila svůj profil společnými fotkami, v současnosti ukazuje svůj život pouze po boku dcery Salmy a syna Nevia a jejich kamarádů.  

Zdroj: Blesk

