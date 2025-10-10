Na světlo světa vyšla také informace o tom, že manželé prodávají svůj luxusní dům, za který požadují astronomickou částku 134 milionů korun. Deník Blesk také informoval o tom, že Hájek chystá stěhování do Karibiku, zatímco Belohorcová chce s dětmi zůstat na Tenerife. „Není potřeba dávat žádné vyjádření, když to není pravda. Ten barák prodáváme už asi tři čtvrtě roku,“ řekl Hájek. „Nevím, proč někdo z toho, že prodáváme barák, dedukuje, že jako určitě bude rozvod,“ snažil se obviněný podnikatel mlžit o tom, jak to u nich doma momentálně vypadá.