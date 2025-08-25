Ikona počasí
Rozvod Milana Baroše: exmanželce zůstaly vily, byty, luxusní auto i velkorysé výživné

Milan BarošFoto: Profimedia.cz
Milan BarošFoto: Profimedia.cz
Bývalý fotbalista Milan Baroš se s manželkou Terezou rozvádí po více než deseti letech manželství. Dohoda zahrnuje převod luxusních nemovitostí, finanční vyrovnání i vysoké výživné. Zatímco Tereza našla oporu ve Filipu Neusserovi, Baroš dnes žije po boku zpěvačky Anety Vrzalové.

Známý fotbalista Milan Baroš za sebou má oficiální rozvod s manželkou Terezou, s níž se oženil v roce 2009 v Istanbulu. Ve smlouvě o vypořádání majetku z února 2024 stojí: „Manželství je hluboce rozvráceno, více než 6 měsíců spolu nežijí a v blízké době bude podán návrh na rozvod.“

Milan Baroš se po 18 letech rozvádí. "Je to věčný puberťák," říká manželka

Rozvodové vyrovnání bylo rozsáhlé. Tereza získala od Baroše luxusní rezidenci v pražském Šáreckém údolí s podmínkou, že dům nebude prodán dříve, než jejich mladší syn Matteo dosáhne plnoletosti. Pokud by se tak v budoucnu rozhodla, bude muset Barošovi vyplatit polovinu z prodejní ceny. Kromě toho na ni připadly také dva byty – na Vinohradech a Novém Městě u Karlova náměstí – a luxusní vůz Mercedes GLE v hodnotě okolo dvou milionů korun. Součástí vyrovnání z února roku 2024 bylo i vyplacení 10 milionů korun a měsíční výživné 50 tisíc korun.

Dohoda pamatovala i na děti. Starší syn Patrik má po dosažení plnoletosti získat byt na pražském Žižkově, mladší Matteo v budoucnu jiný byt v téže lokalitě. O náklady na rezidenci v Šáreckém údolí se do zletilosti mladšího syna postará Baroš. Fotbalista si i po rozvodu ponechal část nemovitostí, které vlastnil již dříve. Jde například o rodinný dům s bazénem v Čeladné, chalupu ve Špindlerově Mlýně, kterou pronajímá jako penzion, byt na Starém Městě v Praze a také luxusní ateliér u Betlémského náměstí, zakoupený v roce 2021 za 10,5 milionu korun.

Manželství plné skandálů

Myslela jsem, že spolu zůstaneme napořád, jako Bergerovi, ti jsou pro mě vzorem a ideálním párem. Ale je konec, po 18 letech. Milan je prostě věčný puberťák, řekla Tereza. Dvojice, která se brala po tříletém vztahu v roce 2009, překonala řadu problémů. Ty způsoboval hlavně fotbalista, který si nedokázal odpustit románky se známý ženami. Spojován byl například s Kateřinou Průšovou nebo Evou Kiliánovou. A skandál způsobilo i to, když fotky svého penisu posílal modelce Dianě Kobzanové. To všechno ale jeho partnerka dokázala přejít a zdálo se, že jejich manželství stojí na silných základech. Opak byl ale pravdou. 

Bývalá modelka Tereza dnes žije po boku Filipa Neussera, někdejšího šéfa Národní sportovní agentury. Baroš se podle Blesku netají vztahem se zpěvačkou Anetou Vrzalovou.

Zdroj: Blesk.cz

