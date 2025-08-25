Manželství plné skandálů
„Myslela jsem, že spolu zůstaneme napořád, jako Bergerovi, ti jsou pro mě vzorem a ideálním párem. Ale je konec, po 18 letech. Milan je prostě věčný puberťák,“ řekla Tereza. Dvojice, která se brala po tříletém vztahu v roce 2009, překonala řadu problémů. Ty způsoboval hlavně fotbalista, který si nedokázal odpustit románky se známý ženami. Spojován byl například s Kateřinou Průšovou nebo Evou Kiliánovou. A skandál způsobilo i to, když fotky svého penisu posílal modelce Dianě Kobzanové. To všechno ale jeho partnerka dokázala přejít a zdálo se, že jejich manželství stojí na silných základech. Opak byl ale pravdou.