Zápasník MMA Gábor Boráros čelí vážným problémům se zákonem. Ve středu ho policie zastavila při řízení, přestože má platný zákaz usednout za volant. Incident může mít pro něj zásadní důsledky – a nepřímo dopadá i na jeho rodinnou situaci. Ve hře je totiž otázka, kdo se postará o jeho malou dceru Zorku, kterou vychovává sám po smrti bývalé partnerky Moniky Jákliové (†31).
Gábor Boráros znovu v problémech se zákonem. Nad osudem malé dcery visí otazník
K zásahu došlo ve slovenské obci Patáš. Policisté při kontrole rychle zjistili, že řidič porušuje uložený zákaz. „Policisté třiatřicetiletého muže na místě omezili na osobní svobodě a po provedení potřebných úkonů byl umístěn do cely policejního zajištění,“ uvedla mluvčí trnavské policie Veronika Dachová pro deník Nový čas. Následně si vyslechl obvinění z maření výkonu úředního rozhodnutí v rámci takzvaného superrychlého řízení. V případě uznání viny mu hrozí až dvouleté vězení.
Podle informací deníku Plus jeden deň byl už následující den převezen z Dunajské Stredy k dalším úkonům do Velkého Mederu. Nejde přitom o jeho první střet se zákonem. Už v minulosti měl potíže při dopravních kontrolách a jednou u něj testy prokázaly i přítomnost drog, kvůli čemuž přišel o řidičský průkaz.
Zatímco Boráros čeká na rozhodnutí soudu, vyvstává otázka, jak bude zajištěna péče o jeho dceru. Není zatím jasné, kdo se o Zorku staral bezprostředně po jeho zadržení ani jak by se situace řešila v případě jeho uvěznění. Dívka však není bez zázemí – důležitou roli v jejím životě hrají obě babičky. „Jsem rád, že Zorka vychází dobře s oběma babičkami. U Moničiny mámy dokonce i přespává,“ uvedl dříve Boráros.
Oporu má Zorka také v jeho současné partnerce Doře, ke které si vytvořila silný vztah. „Někdy řekne: Tati, teď nemůžeš jít do pokoje, chci si hrát s ní,“ popsal s úsměvem zápasník. Přesto nad rodinou visí nejistota – o dalším vývoji případu i o budoucí péči o dítě rozhodnou nejbližší dny.