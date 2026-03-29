Gábor Boráros znovu v problémech se zákonem. Nad osudem malé dcery visí otazník

MMA zápasník Gábor Boráros eskortovaný na policejní oddělení.Foto: Profimedia
Jana Harmáčková
Zápasník MMA Gábor Boráros skončil po policejní kontrole v cele, protože řídil navzdory platnému zákazu. Kromě hrozby vězení se tak znovu otevírá i citlivá otázka, kdo se v případě jeho odsouzení postará o malou dceru Zorku, kterou po smrti její matky Boráros vychovává.

Zápasník MMA Gábor Boráros čelí vážným problémům se zákonem. Ve středu ho policie zastavila při řízení, přestože má platný zákaz usednout za volant. Incident může mít pro něj zásadní důsledky – a nepřímo dopadá i na jeho rodinnou situaci. Ve hře je totiž otázka, kdo se postará o jeho malou dceru Zorku, kterou vychovává sám po smrti bývalé partnerky Moniky Jákliové (†31).

K zásahu došlo ve slovenské obci Patáš. Policisté při kontrole rychle zjistili, že řidič porušuje uložený zákaz. „Policisté třiatřicetiletého muže na místě omezili na osobní svobodě a po provedení potřebných úkonů byl umístěn do cely policejního zajištění,“ uvedla mluvčí trnavské policie Veronika Dachová pro deník Nový čas. Následně si vyslechl obvinění z maření výkonu úředního rozhodnutí v rámci takzvaného superrychlého řízení. V případě uznání viny mu hrozí až dvouleté vězení.

Podle informací deníku Plus jeden deň byl už následující den převezen z Dunajské Stredy k dalším úkonům do Velkého Mederu. Nejde přitom o jeho první střet se zákonem. Už v minulosti měl potíže při dopravních kontrolách a jednou u něj testy prokázaly i přítomnost drog, kvůli čemuž přišel o řidičský průkaz.

Zatímco Boráros čeká na rozhodnutí soudu, vyvstává otázka, jak bude zajištěna péče o jeho dceru. Není zatím jasné, kdo se o Zorku staral bezprostředně po jeho zadržení ani jak by se situace řešila v případě jeho uvěznění. Dívka však není bez zázemí – důležitou roli v jejím životě hrají obě babičky. „Jsem rád, že Zorka vychází dobře s oběma babičkami. U Moničiny mámy dokonce i přespává,“ uvedl dříve Boráros.

Oporu má Zorka také v jeho současné partnerce Doře, ke které si vytvořila silný vztah. „Někdy řekne: Tati, teď nemůžeš jít do pokoje, chci si hrát s ní,“ popsal s úsměvem zápasník. Přesto nad rodinou visí nejistota – o dalším vývoji případu i o budoucí péči o dítě rozhodnou nejbližší dny.

Zdroj: Nový čas, Deník Plus jeden deň, TOPSTAR

