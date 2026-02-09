Luxus jen na oko? Po smrti influencerky Moniky Jákliové vyplouvají na povrch dluhy i spory kolem pohřbu

Dva týdny po úmrtí slovenské influencerky Moniky Jákliové, někdejší partnerky bojovníka organizace Oktagon Gábora Borárose, se objevily informace, které výrazně mění obraz jejího života. Na sociálních sítích působila jako žena, která si užívá komfort, cestování a luxusní doplňky. Veřejně prezentovala zdravý životní styl, pravidelné cvičení i podnikání v oblasti fitness a snažila se vystupovat jako inspirativní osobnost pro své sledující. Fotografie z dovolených, značkové kabelky či šperky byly běžnou součástí jejího online světa.
Na sociálních sítích působila jako žena, která žije v přepychu – exotické dovolené, značkové doplňky, dokonale vyladěná fitness rutina. Dva týdny po smrti slovenské influencerky Moniky Jákliové se ale objevují informace o vážných finančních potížích a dluzích vůči státu. Pozornost vzbudila i nedůstojná debata o tom, kdo zaplatí pohřeb, a otázka, co všechno přejde do dědictví.
Její bývalý partner Gábor Boráros se k ní v minulosti vyjadřoval otevřeně. „Vždy toužila po penězích, slávě, luxusním nablýskaném životě, ale nač ti je takový život, když…“ rekapituloval Boráros. V jiné části svého vyjádření dodal: „Monice nikdy nic nechybělo, měla všechno, nikdy jsem jí neublížil, nikdy jsem jí nevyhrožoval, že jí vezmu auto, dopřál jsem jí všechno, co jsem jí na očích viděl, ale když jí už ani to nestačilo, tak jsem ji pustil, že může jít.“
Otazníky se objevily i kolem posledního rozloučení. Podle dostupných informací se vedly spory o to, kdo ponese náklady na pohřeb, což vyvolalo mezi lidmi nepříjemné reakce. Pozornost vzbudil také fakt, že její snoubenec dorazil na obřad v luxusní značkové bundě, což část veřejnosti vnímala jako necitlivý kontrast k řešeným finančním otázkám.
Další komplikace se týkají dědictví. Podle informací, které uvedl deník Blesk.cz figurovala Monika Jákliová na seznamu dlužníků vůči státu. Evidovány měly být nedoplatky na daních, zdravotním i sociálním pojištění v souhrnné výši přesahující vyšší stovky tisíc korun. Tyto závazky se stávají součástí pozůstalosti, kterou mohou dědicové v zákonné lhůtě odmítnout. Situace tak pro rodinu nepředstavuje jen osobní ztrátu, ale i složitou právní a finanční otázku.