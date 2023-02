"Cítím únavu materiálu," říká herec David Matásek, který slaví 60. narozeniny

"Nic jiného neumím a sice bych těch pár let do důchodu mohl předstírat, že dělám něco jiného, protože to umím nejlíp, ale asi by to brzy prokoukli," tvrdí o své profesi s humorem herec David Matásek, který 14. února oslaví svoje 60. narozeniny.

V Národním divadle vystupoval například v inscenacích Lucerna, Cyrano z Bergeracu, Richard III. nebo Čekání na Godota. Často účinkuje i v televizních seriálech, byly jimi Zdivočelá země, Redakce, Letiště, Přešlapy či Obchoďák. V nedávné době zaujal v roli malíře Horáce v televizní sérii detektivek na motivy knih známé české autorky Hany Proškové.

Životní jubileum se podle vlastních slov chytá oslavit ve velkém stylu. "Bude party, a protože mám kamarády z různých oborů, tak to bude takový sociální patchwork. Ale to je podle mě na tom právě to nejcennější. Naposled, když jsem takhle slavil padesátiny, jsem měl tři piva a ve tři ráno jsem šel domů úplně vyřízený, protože jsem si chtěl s každým popovídat, ale vlastně jsem všem dělal takového mediátora. Ve výsledku jsem se nestihl ani pořádně zmrskat, což zas mělo výhody druhý den."

