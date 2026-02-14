Příběh jejich seznámení vypadá jako scéna z romantického filmu. Jana potkala Filipa Žilku v čistě pracovní záležitosti, když přišla do jeho optiky na pražských Vinohradech kvůli spolupráci na reklamě. Byla to láska na první pohled z obou stran. Herečka na ty okamžiky vzpomíná s úsměvem. Filip ji okouzlil nejen svou fyzickou stránkou, ale také svým klidem, hlubokým hlasem a schopností vést smysluplnou konverzaci. „Pamatuji si, že už po hodině v jeho společnosti jsem zjistila, že se cítím abnormálně hezky,“ svěřila se později se svými prvními dojmy. Filip Žilka, který navázal na rodinné řemeslo svého otce, v Janě zase našel ideální tvář pro své vize. „Jana naplňuje moderní pojetí ženské krásy. Stylovou nespoutanost, zdravé sebevědomí v kombinaci s jednoduchostí a elegancí,“ vysvětlil majitel studia, proč se právě Jana stala tváří jeho kampaní s podtitulem „nemorálně luxusní brýle“.
„Rozhodl jsem se, že nebudu vekslák.“ Kdo je Filip Žilka, partner herečky Jany Plodkové?
Své soukromí si vždy přísně střežila. Přesto však veřejnosti neunikl fakt, že herečka a držitelka Českého lva Jana Plodková má po svém boku již patnáct let sympatického fešáka. Je jím optik Filip Žilka. A světe div se, seznámili se díky brýlím. Svatebních zvonů se ale u tohoto páru jen tak nedočkáme. Herečka prozradila originální důvod.
Svatba, která neplatí, a nekonečné zásnuby
Jsou zasnoubení už více než deset let, ale k oficiálnímu oltáři se stále nechystají. Jana má totiž k vdavkám naprosto jasný postoj. „Je mi jedno, jestli jsem vdaná paní,“ prohlásila v jednom z rozhovorů. Peníze, které by utratili za velkolepou veselku, raději s partnerem investují do společných zážitků, cestování a zábavy. Přesto už jednu svatbu zažili – během společné cesty po Africe si symbolicky řekli své „ano“. A i když šlo o akt, který nemá úřední platnost, pro ně znamenal symbolické stvrzení jejich pouta. Místo drahých briliantů se Jana pyšní originálním prstenem z černého materiálu, u kterého ji alespoň netrápí obavy z jeho ztráty. Její filozofie ohledně instituce manželství je navíc ovlivněna i duchovními myšlenkami. „Dalajlama řekl, že svatba je přípravou na rozvod, a já s jeho výrokem nějak podvědomě souhlasím,“ vysvětlila herečka důvod, proč „papír na lásku“ ani jeden z nich nepotřebuje.
Krkonošský azyl
Když zrovna Jana netočí nebo nehraje a Filip neřeší brýlové obruby, jejich kroky vedou do hor. Oba shodně tvrdí, že nejsou městské typy. Jejich útočištěm je chalupa v Krkonoších, kterou postupně rekonstruují a budují. Právě zde Jana nachází potřebný klid pro regeneraci. „Já potom strašně dobře spím. Je tam ticho, čerstvý vzduch a večer pořád slyšíme cvrčky, je to strašně uvolňující,“ popisuje herečka atmosféru jejich horského domova. Život v horách s sebou ale pochopitelně nese i drsné momenty, které Jana bere jako součást dobrodružství. Vzpomíná například na ledovku, která ji uvěznila v kopcích, a na to, jak se v takových chvílích projevuje lidská pospolitost. Na chalupě s nimi tráví čas i jejich kocouři, které si herečka do vztahu prosadila. „Přesvědčila jsem Filipa, že je dobré mít kocoura, nebo dokonce dva. Je s nimi velká zábava a byt získal úplně jinou atmosféru,“ pochvaluje si soužití se zvířaty.
Mezi jevištěm a dílnou
Jana je herečkou, která svou práci vnímá s téměř vědeckou precizností. Každou roli zkoumá do hloubky a snaží se jí porozumět. „Mě vždycky zajímá ten proces. Jsem v tomto smyslu vědec, postavy si zkoumám a otáčím jako Rubikovu kostku,“ popisuje svůj přístup k herectví. S podobnou vášní ke svému podnikání přistupuje i Filip. „Rozhodl jsem se, že nebudu vekslák. To znamená, že nikdy nebudu nakupovat levně a prodávat draze,“ říká rezolutně o své obchodní strategii. Ve svém studiu sází na osobní přístup a odmítá masovou expanzi. „Kdybych si pořídil ještě jeden obchod, vše bych zabil. Žilka bude vždycky jen jeden!“ stojí si za jedinečností svého konceptu.
V otázce dětí má jasno
Když dojde na téma rodiny a dětí, má herečka jasno: „Mít velkou rodinu mě nikdy nelákalo. Samozřejmě jsem si přála děti, ale nevyšlo to,“ přijala pokorně nastalou situaci. Umělé cesty k oplodnění pro ni nebyly variantou, přesto se necítí ochuzená ani osamělá. „Já rodinu mám. Mám přítele, mám jeho rodinu a mám svoji rodinu, mám svoje přátele. Tak jako nepokládám svatbu za důležitou, tak nepokládám slovo rodina za to, že to je jenom to, co vy zplodíte nebo s kým žijete,“ uzavřela téma mateřství. V minulosti s Filipem zvažovali také pěstounskou péči, ale vždy narazili na vlastní nejistoty. „Ale nikdy nevíme, jestli nás to ještě nechytne nebo se u nás doma nezmění situace. Nejsme tomu úplně zavření, ale ještě jsme ty dveře neotevřeli úplně dokořán,“ přiznala Plodková s nadhledem.