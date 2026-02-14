Přeskočit na obsah
14. 2. Valentýn
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

„Rozhodl jsem se, že nebudu vekslák.“ Kdo je Filip Žilka, partner herečky Jany Plodkové?

Jana Plodková
Jana PlodkováFoto: Aktuálně.cz
Jana Plodková
Jana PlodkováFoto: Aktuálně.cz
Petra Holakovská

Své soukromí si vždy přísně střežila. Přesto však veřejnosti neunikl fakt, že herečka a držitelka Českého lva Jana Plodková má po svém boku již patnáct let sympatického fešáka. Je jím optik Filip Žilka. A světe div se, seznámili se díky brýlím. Svatebních zvonů se ale u tohoto páru jen tak nedočkáme. Herečka prozradila originální důvod.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Příběh jejich seznámení vypadá jako scéna z romantického filmu. Jana potkala Filipa Žilku v čistě pracovní záležitosti, když přišla do jeho optiky na pražských Vinohradech kvůli spolupráci na reklamě. Byla to láska na první pohled z obou stran. Herečka na ty okamžiky vzpomíná s úsměvem. Filip ji okouzlil nejen svou fyzickou stránkou, ale také svým klidem, hlubokým hlasem a schopností vést smysluplnou konverzaci. „Pamatuji si, že už po hodině v jeho společnosti jsem zjistila, že se cítím abnormálně hezky,“ svěřila se později se svými prvními dojmy. Filip Žilka, který navázal na rodinné řemeslo svého otce, v Janě zase našel ideální tvář pro své vize. „Jana naplňuje moderní pojetí ženské krásy. Stylovou nespoutanost, zdravé sebevědomí v kombinaci s jednoduchostí a elegancí,“ vysvětlil majitel studia, proč se právě Jana stala tváří jeho kampaní s podtitulem „nemorálně luxusní brýle.

Kateřina Brožová
Kateřina Brožová

Milenec ji nazval nejdražším eskortem, rozvodu lituje: Kateřina Brožová slaví a život bez muže si užívá

Sex a vztahy

Svatba, která neplatí, a nekonečné zásnuby

Jsou zasnoubení už více než deset let, ale k oficiálnímu oltáři se stále nechystají. Jana má totiž k vdavkám naprosto jasný postoj. „Je mi jedno, jestli jsem vdaná paní,“ prohlásila v jednom z rozhovorů. Peníze, které by utratili za velkolepou veselku, raději s partnerem investují do společných zážitků, cestování a zábavy. Přesto už jednu svatbu zažili – během společné cesty po Africe si symbolicky řekli své „ano. A i když šlo o akt, který nemá úřední platnost, pro ně znamenal symbolické stvrzení jejich pouta. Místo drahých briliantů se Jana pyšní originálním prstenem z černého materiálu, u kterého ji alespoň netrápí obavy z jeho ztráty. Její filozofie ohledně instituce manželství je navíc ovlivněna i duchovními myšlenkami. „Dalajlama řekl, že svatba je přípravou na rozvod, a já s jeho výrokem nějak podvědomě souhlasím,“ vysvětlila herečka důvod, proč „papír na lásku ani jeden z nich nepotřebuje.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Sláva mu štěstí nepřinesla: Jindřich z pohádky Princezna ze mlejna myl v Americe záchody a vykládal kamiony

Jana Plodková
Herečka má na rodinu i manželství jasný názor.
Foto: Aktuálně.cz
Reklama

Krkonošský azyl 

Když zrovna Jana netočí nebo nehraje a Filip neřeší brýlové obruby, jejich kroky vedou do hor. Oba shodně tvrdí, že nejsou městské typy. Jejich útočištěm je chalupa v Krkonoších, kterou postupně rekonstruují a budují. Právě zde Jana nachází potřebný klid pro regeneraci. „Já potom strašně dobře spím. Je tam ticho, čerstvý vzduch a večer pořád slyšíme cvrčky, je to strašně uvolňující,“ popisuje herečka atmosféru jejich horského domova. Život v horách s sebou ale pochopitelně nese i drsné momenty, které Jana bere jako součást dobrodružství. Vzpomíná například na ledovku, která ji uvěznila v kopcích, a na to, jak se v takových chvílích projevuje lidská pospolitost. Na chalupě s nimi tráví čas i jejich kocouři, které si herečka do vztahu prosadila. „Přesvědčila jsem Filipa, že je dobré mít kocoura, nebo dokonce dva. Je s nimi velká zábava a byt získal úplně jinou atmosféru,“ pochvaluje si soužití se zvířaty.

Jana Plodková, partner Filip Žilka
Filip Janu okouzlil celou svou osobností.
Foto: Profimedia

Mezi jevištěm a dílnou

Jana je herečkou, která svou práci vnímá s téměř vědeckou precizností. Každou roli zkoumá do hloubky a snaží se jí porozumět. „Mě vždycky zajímá ten proces. Jsem v tomto smyslu vědec, postavy si zkoumám a otáčím jako Rubikovu kostku,“ popisuje svůj přístup k herectví. S podobnou vášní ke svému podnikání přistupuje i Filip. „Rozhodl jsem se, že nebudu vekslák. To znamená, že nikdy nebudu nakupovat levně a prodávat draze,“ říká rezolutně o své obchodní strategii. Ve svém studiu sází na osobní přístup a odmítá masovou expanzi. „Kdybych si pořídil ještě jeden obchod, vše bych zabil. Žilka bude vždycky jen jeden!“ stojí si za jedinečností svého konceptu. 

V otázce dětí má jasno

Když dojde na téma rodiny a dětí, má herečka jasno: „Mít velkou rodinu mě nikdy nelákalo. Samozřejmě jsem si přála děti, ale nevyšlo to,“ přijala pokorně nastalou situaci. Umělé cesty k oplodnění pro ni nebyly variantou, přesto se necítí ochuzená ani osamělá. „Já rodinu mám. Mám přítele, mám jeho rodinu a mám svoji rodinu, mám svoje přátele. Tak jako nepokládám svatbu za důležitou, tak nepokládám slovo rodina za to, že to je jenom to, co vy zplodíte nebo s kým žijete,“ uzavřela téma mateřství. V minulosti s Filipem zvažovali také pěstounskou péči, ale vždy narazili na vlastní nejistoty. „Ale nikdy nevíme, jestli nás to ještě nechytne nebo se u nás doma nezmění situace. Nejsme tomu úplně zavření, ale ještě jsme ty dveře neotevřeli úplně dokořán,“ přiznala Plodková s nadhledem.

Jana Plodková, herečka, partner
Láska jim kvete už patnáct let.
Foto: Zezulka Tomáš

VIDEO: Naivky a jednoduché krásky už mám konečně za sebou, říká Jana Plodková

Držitelka Českého lva, divadelní a filmová herečka Jana Plodková se sešla s Jolanou v nově zrekonstruovaném Divadle Na zábradlí. | Video: Jolana Voldánová

Zdroje: in-lifestyle.czmarketingovenoviny.cziDNES.czFACE TO FACEtyden.czdolcevita.czextra.cz

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama