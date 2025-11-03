3. 11. Hubert
Od muzikálového génia k veřejnému provokatérovi. Kdo je ve skutečnosti Daniel Landa?

Daniel Landa
Daniel LandaFoto: Hermína
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Je jednou z nejvýraznějších a taky nejkontroverznějších postav českého showbyznysu. Úspěšný autor muzikálů. Zpěvák, který vyprodává haly. Věrný manžel a hrdý otec tří dcer. Milovník adrenalinu. Vlastenec. Rozpaky na druhou stranu vyvolávají některé jeho texty, znepokojující symbolika i nabádání k zahlcení hygienických stanic během pandemie.

Daniel Landa je úspěšný hudebník, který svou tvorbou oslovuje spoustu lidí. Za sebou má ale i pár vyloženě nepovedených akcí. Třeba když loni prostřednictvím iniciativy Zlatý špendlík vybídl odpůrce očkování a hygienických nařízení, aby v době kulminující epidemie zahltili nestíhající hygieny nesmyslnými dotazy. Na dotaz Českého rozhlasu se následně označil za pouhý zesilovač iniciativy Zlatý špendlík a dodal, že rozsah akce nemohl předvídat. Odmítl také, že by tisíce dopisů hygienám vůbec byla šikana.

O lepších i horších momentech v životě Daniela Landy se více dozvíte v naší galerii.

Závodníkův syn

Daniel Landa se narodil 4. listopadu 1968 v Praze. Když mu bylo zhruba sedm, rodina se odstěhovala do Bořanovic. Rodiče se brzy rozvedli. Jeho otcem byl Ing. Stanislav Landa, průkopník českého autokrosu.

Daniel Landa
Foto: Profimedia
