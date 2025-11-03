Od muzikálového génia k veřejnému provokatérovi. Kdo je ve skutečnosti Daniel Landa?

Daniel Landa je úspěšný hudebník, který svou tvorbou oslovuje spoustu lidí. Za sebou má ale i pár vyloženě nepovedených akcí. Třeba když loni prostřednictvím iniciativy Zlatý špendlík vybídl odpůrce očkování a hygienických nařízení, aby v době kulminující epidemie zahltili nestíhající hygieny nesmyslnými dotazy. Na dotaz Českého rozhlasu se následně označil za pouhý „zesilovač iniciativy Zlatý špendlík“ a dodal, že rozsah akce „nemohl předvídat“. Odmítl také, že by tisíce dopisů hygienám vůbec byla šikana.
