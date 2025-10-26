26. 10. Erik
Pavel Kříž k nepoznání: bez kudrlin a štíhlejší. Ve štědrovečerní pohádce byste ho sotva poznali

Pavel Kříž
Pavel Kříž ve vánoční pohádce Záhada strašidelného zámku
Pavel Kříž si natáčení vánoční pohádky užil po boku Jiřího Mádla
Pavel Kříž si natáčení vánoční pohádky užil po boku Jiřího Mádla
Sofie Anna Švehlíková jako princezna Elvíra a Oskar Hes jako princ Armin v nové vánoční pohádce Záhada strašidelného zámku
Pavel Kříž |
Foto: Profimedia.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Ač společenským akcím moc nedá, uvedení vánoční pohádky si Pavel Kříž nenechal ujít — a překvapil proměnou. Po kultu „kudrlin“ nastoupil s prošedivělým účesem, na obrazovce však bude díky vycpávkám, knírku a masce k nepoznání.

Ačkoli je herec Pavel Kříž na televizních obrazovkách k vidění poměrně často, společenským akcím se většinou vyhýbá. Výjimku ale udělal při slavnostním uvedení letošní štědrovečerní pohádky České televize, kterou si coby legendární Štěpánek z Básníků rozhodně nenechal ujít. Na první pohled byste ho však v novém vánočním snímku možná ani nepoznali.

Jana Nagyová, Dagmar Patrasová – Arabela
Jana Nagyová, Dagmar Patrasová – Arabela

Nejkrásnější princezny z českých pohádek: zranění, neúspěšné kariéry i emigrace

Celebrity

Herec už loni zaujal diváky v seriálu Lovec, kde se poprvé představil s novou vizáží – zbavil se typických kudrnatých vlasů a s lehce prošedivělým účesem působil podle fanoušků dospěleji a mužněji. Stejný vzhled zvolil i nyní, když dorazil na tiskovou konferenci České televize. Nejednoho přítomného navíc překvapila jeho štíhlá figura. Při natáčení pohádky Záhada strašidelného zámku, která se bude vysílat 24. prosince, ale takhle rozhodně nevypadal – pro roli generála ho totiž museli v kostymérně každý den „vylepšovat.

„Pohádky mám strašně rád, protože se u nich člověk vyblbne. Měl jsem tam břicho, byl jsem vycpaný, měl jsem nádhernou masku,“ svěřil se pro Super.cz herec. S knírkem, plnými tvářemi a umělým břichem je v roli téměř k nepoznání, zvlášť když běžně nosí vousy jen zřídka a má velmi útlou postavu.

Kříž se ve vánočních pohádkách objevuje pravidelně a tentokrát si zahrál po boku Jiřího Mádla. Společně už se před kamerou setkali dříve a oba si spolupráci po letech znovu užili. „Řekli jsme si, že nejsme takový šílený zlo. Ten můj generál ani není takové zlo, on je spíš prostší a prostí lidé jsou lehce zmanipulovatelní. Jirka je ministr, který ho nádherně zmanipuluje, udělali jsme dvojici, která tam dodala humor a nadsázku. Hrozně dobře se to s Jirkou dělalo a pro mě to byl ohromný zážitek,“ prozradil herec.

Zdroj: Super.cz, Aktuálně.cz

