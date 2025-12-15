Přeskočit na obsah
České páry, kterým se povedlo utajit svatbu: Krobotová a Bohdan i Chýlková a Kraus

Lenka Krobotová a Vlado BohdanFoto: Profimedia
Lenka Krobotová a Vlado BohdanFoto: Profimedia
Žena.cz

Je mnoho slavných párů, které na svoji svatbu pozvou média, případně pak fotky ze svatebního dne médiím prodají. Naopak existuje mnoho dvojic, které se berou v utajení. Kterým známým dvojicím se v minulosti podařilo veselku utajit?

Utajované veselky slavných párů mají zvláštní kouzlo. Bez zástupů paparazzi, bez okázalých titulků a často i bez předchozího varování veřejnosti si celebrity stále častěji říkají „ano v naprostém soukromí. Malý obřad na zahradě, svatba u moře jen s nejbližšími nebo tichý podpis na radnici – právě tahle nenápadnost dnes působí luxusněji než honosné slavnosti za miliony. Fanoušci se o svatbě často dozvědí až zpětně, někdy jen díky nenápadnému prstýnku nebo krátké zmínce na sociálních sítích. Utajené veselky tak nejsou projevem nedůvěry k veřejnosti, ale spíš snahou uchovat si jeden z nejintimnějších momentů života jen pro sebe.

Svatba Heleny Vondráčkové v roce 2003
Svatba Heleny Vondráčkové v roce 2003

Fotky ze svatby Vondráčkové. Před 20 roky pařil celý šoubyznys, gratuloval i Gott

Celebrity

Český showbyznys je bohatý na utajené veselky. A asi nejutajenější z nich byla svatba Jitky Molavcové a jejího dlouholetého partnera Alfreda Strejčka. O svůj velký den se s veřejností nepodělila ani herečka Lenka Krobotová, která si vzala fotografa Vlada Bohdana. Intimně pojali svou veselku i herci Sára Affašová a Martin Donutil. A do poslední chvíle tutlala vstup do manželství také tenistka Petra Kvitová, která si vzala svého trenéra Jiřího Vaňka. Více detailů a další páry, které si přály prožít svatební veselí jen se svými blízkými, najdete v naší galerii.

Lenka Krobotová a Vlado Bohdan

Herečka Lenka Krobotová řekla své ano fotografovi Vladu Bohdanovi, který je synem známé malířky a herečky Blanky Bohdanové. Svatba proběhla v Kamenici nad Lipou a na veselce nechyběly známé tváře, jako například herečka Elizaveta Maximová nebo Jenovéfa Boková

Lenka Krobotová a Vlado BohdanFoto: Profimedia
