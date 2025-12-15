Utajované veselky slavných párů mají zvláštní kouzlo. Bez zástupů paparazzi, bez okázalých titulků a často i bez předchozího varování veřejnosti si celebrity stále častěji říkají „ano“ v naprostém soukromí. Malý obřad na zahradě, svatba u moře jen s nejbližšími nebo tichý podpis na radnici – právě tahle nenápadnost dnes působí luxusněji než honosné slavnosti za miliony. Fanoušci se o svatbě často dozvědí až zpětně, někdy jen díky nenápadnému prstýnku nebo krátké zmínce na sociálních sítích. Utajené veselky tak nejsou projevem nedůvěry k veřejnosti, ale spíš snahou uchovat si jeden z nejintimnějších momentů života jen pro sebe.
České páry, kterým se povedlo utajit svatbu: Krobotová a Bohdan i Chýlková a Kraus
Je mnoho slavných párů, které na svoji svatbu pozvou média, případně pak fotky ze svatebního dne médiím prodají. Naopak existuje mnoho dvojic, které se berou v utajení. Kterým známým dvojicím se v minulosti podařilo veselku utajit?
Český showbyznys je bohatý na utajené veselky. A asi nejutajenější z nich byla svatba Jitky Molavcové a jejího dlouholetého partnera Alfreda Strejčka. O svůj velký den se s veřejností nepodělila ani herečka Lenka Krobotová, která si vzala fotografa Vlada Bohdana. Intimně pojali svou veselku i herci Sára Affašová a Martin Donutil. A do poslední chvíle tutlala vstup do manželství také tenistka Petra Kvitová, která si vzala svého trenéra Jiřího Vaňka. Více detailů a další páry, které si přály prožít svatební veselí jen se svými blízkými, najdete v naší galerii.
Lenka Krobotová a Vlado Bohdan
Herečka Lenka Krobotová řekla své „ano“ fotografovi Vladu Bohdanovi, který je synem známé malířky a herečky Blanky Bohdanové. Svatba proběhla v Kamenici nad Lipou a na veselce nechyběly známé tváře, jako například herečka Elizaveta Maximová nebo Jenovéfa Boková.
Sára Affašová a Martin Donutil
Vdanou paní se v červenci 2023 stala i Sára Affašová, která si vzala Martina Donutila. Svatbu hereckého páru propálila na Instagramu jejich kolegyně Beáta Kaňoková, která sdílela fotku nevěsty s přáním všeho nejlepšího oběma novomanželům. „Byla to nádherná svatba v krásné přírodě uprostřed lesů, vod a strání. Nevěsta byla nádherná, ženichovi to slušelo. Byli jsme šťastní a jsme,“ řekl pro web Zivotvcesku.cz ženichův otec Miroslav Donutil. Novomanželé se zasnoubili loni v New Yorku na Times Square. Krátce před tím přišli o miminko.
Petra Kvitová a Jiří Vaněk
Dvojnásobná vítězka Wimbledonu a její dlouholetý trenér se vzali přesně rok po zásnubách, které proběhly právě během tohoto slavného tenisového turnaje. Dodrželi tedy tradici „do roka a do dne“. Veselka se konala na statku Oblík u Loun.
Kateřina Kristelová a Tomáš Řepka
Že se z dlouholetých partnerů Kateřiny Kristelové a Tomáše Řepky stali manželé, prozradili oba v červnu roku 2023, kdy s časovým odstupem na svých sociálních sítích uveřejnili svatební fotografii. „Navždycky moje. Někdo, komu můžu věřit na sto procent. Nikdy jsem nikoho takového po svém boku neměl. Mám lásku, mám všechno. Paní Řepková,“ napsal fotbalista, který s moderátorkou tvoří pár od roku 2017. Ani pro jednoho nešlo o svatební premiéru, Řepka se ženil potřetí a Kristelová se vydala k oltáři podruhé.
Debbi a Tomáš
O svatbě zpěvačky Deborah Kahl, známé jako Debbi, jako první informovala její kolegyně Marta Jandová, která na své sociální sítě napsala. „Dnes jsem si před koncertem odskočila na svatbu. Na krásnou svatbu Debbi. Děkujeme za pozvání a hodně štěstí,“ prozradila Marta Jandová a přidala i pár fotek. Snímky z vlastní veselky se Debbi pochlubila až o den později.
Eva Josefíková a Matěj Podzimek
Herečka Eva Josefíková patří mezi ty osobnosti, které o svém soukromí prakticky nemluví. Dlouho tak tajila nejen vztah se scénáristou Matějem Podzimkem, ale také skutečnost, že společně čekají přírůstek do rodiny. A nejinak tomu bylo i v případě veselky. Fotografiemi z ní se herečka, která přijala manželovo příjmení, pochlubila až několik týdnů po konání obřadu.
Vojta Kotek a Radana
Herec Vojta Kotek se oženil s přítelkyní Radanou začátkem prázdnin roku 2022 na Orlíku. A přestože až do dne konání o svatbě veřejnost nevěděla, Kotek tvrdí, že nic netajili. „Lidé, které jsme pozvali, o tom věděli. Jen jsme prostě nezvali novináře,“ uvedl herec pro magazín Showtime. „Měli jsme velkou kliku. Svatba se konala uprostřed těch nejdeštivějších dní, které jsme v poslední době v naší republice zažili. A opravdu na tu chvíli, kdy probíhal obřad a následně celá veselka, vysvitlo sluníčko. Já věřím, že mi to tam nahoře možná zařídil táta, který už s námi nemohl být,“ dodal dojatě Kotek, jehož otec zemřel před třemi lety.
Zlata Adamovská a Petr Štěpánek
Herečtí kolegové Zlata Adamovská a Petr Štěpánek se vzali v roce 2013. Obřadu předcházelo romantické zasnoubení na Silvestra v Keni. „Já jsem se už vdávat nechtěla, ale Petr byl neoblomný. Žádost o ruku byla tak romantická, že jsem nemohla odmítnout. Když ho navíc milujete, není co řešit,“ vzpomínala herečka pro iDnes. „Jsem tradiční typ, takže jsem měl jasno hned. Svatba je pro mě vyjádřením toho, že to se svým partnerem myslím vážně. Nejen na zkoušku. V dobrém i zlém,“ vysvětlil Štěpánek.
Tatiana Dyková a Vojtěch Dyk
Svoje soukromí si herečka Tatiana Dyková a zpěvák Vojtěch Dyk velmi chrání. Nikoho tak nepřekvapilo, když se rozhodli svou svatbu utajit. „Všem, kteří přejí lásku, zpíváme do světa, že jsme se 1. 5. 2019 oddali,“ napsal o pár dnů později Dyk na svůj profil na Instagramu.
Adéla Gondíková a Jiří Langmajer
Svatba Adély Gondíkové a Jiřího Langmajera v roce 2019 byla sice poměrně velkolepá, přesto byla veřejnosti do poslední chvíle utajena. Manželé ji totiž spojili s koncertem kapely J.A.R., který nesl název Kouba se žení. Kouba je postava, kterou Langmajer ztvárnil ve filmu Copak je to za vojáka. Oba herci přitom ještě pár dnů před obřadem tvrdili, že půjde jen o koncert.
Petra Vojtková a Roman Vojtek
„Krásný večer vám přejí Roman a Petra Vojtkovi.“ Tak v roce 2019 oznámil herec Roman Vojtek, že si se snoubenkou, herečkou Petrou Vraspírovou, řekli ano. S detaily se pak novomanželka pochlubila až o pár dnů později. „Náš svatební den byl nejkrásnějším dnem, jaký jsme zažili. Na celém území ČR déšť a bouřky, ale ve 13:33 hodin se nad zámeckou zahradou otevřelo nebe a my zažili zázrak. Řekli jsme si nejdůležitější ‚ano‘, jaké jsem kdy nahlas řekla. Srdečné gratulace našich nejbližších jsme proplakali a pak si jen celý den užili. Pršelo nám i štěstí, objevila se duha, svatební kytici chytila Romanova Editka, která se snad do roka a do dne nevdá, když má teprve devět, chi!“
Martha Issová a David Ondříček
Po devíti letech společného života a dvou dětech se v roce 2021 před oltář vydali i herečka Martha Issová a režisér David Ondříček. "Udělali jsme velice malou svatbu. Můj kamarád a producent filmu Zátopek Kryštof Mucha byl svědek. Brali jsme se relativně nedávno," prozradil pro Blesk Ondříček. "Ano, vzali jsme se… My jsme měli úplně malinkou, malilinkatou svatbu. A bylo to krásný," potvrdila Issová.
Eva Holubová a Miroslav Zdeněk
„Já jsem člověk, který vyznává rituál svatby. Sice jsme s manželem spolu žili nějaký čas i s dětmi na hromádce, ale to byste nás museli znát, v něčem jsme nepraktičtí podivíni. Na našem sňatku mají bezesporu zásluhy Miloš Forman a Martina Formanová,“ napsala svým sledujícím na Instagramu herečka Eva Holubová. S výtvarníkem Miroslavem Zdeňkem se brali v roce 2009 právě na ranči slavného režiséra, který pro ně veselku zorganizoval.
Berenika Kohoutová a Kryštof Kubín
Přestože o svatbě herečka a zpěvačka Berenika Kohoutová mluvila, její přesné datum si partnerem Kryštofem Kubínem nechali pro sebe. O tom, že se na začátku září 2021 vzali, informovala svoje fanoušky s několikadenním zpožděním.
Tereza Ramba a Matyáš Ramba
Svatba herečky Terezy Voříškové a akrobata Matyáše Ramby proběhla v červenci 2019. Herečka se o jejich velkém dni rozepsala na svém Instagramu. „Buší mi srdce. Ten závoj je ručně vyšívanej podle kreseb mojí sestry, jsou tam věci, který mám ráda. Včela a medvěd, pravda a láska, svobodná a divoká. Jednou to bude Slunci sloužit jako nebesa,“ napsala s odkazem na syna Mikoláše, kterého takto nazývají.
Lucie Bílá a Václav Noid Bárta
V utajení a až v italském Miláně proběhla v roce 2006 svatba zpěvačky Lucie Bílé a zpěváka Václava Noida Bárty. Bílá veselkou oslavila svoje čtyřicáté narozeniny. „Moc jsme si přáli, aby to byla jen naše svatba, a povedlo se nám to. Jsme maličká svatba, ale šťastná,“ řekla krátce po obřadu. A přestože manželství trvalo jen dva roky, dodnes jsou přáteli.
Patricie Pagáčová a Tibor Pagáč
Na informace ze svého soukromí je herečka Patricie Pagáčová skoupá, a tak i její svatební den v roce 2019 s dramaturgem Tiborem Pagáčem proběhl jen v kruhu nejbližších. „Byl to mejdan s blízkými a spíš jen tak mimochodem jsme se vzali. Obřad byl v lese, což bylo symbolické, mám ráda les, vlastně i zasnoubení proběhlo v lese. Bylo to kouzelné a všichni brečeli,“ řekla později iDnes. Dnes už spolu pár ale netvoří.
Ivana Chýlková a Jan Kraus
Dlouhých deset let se dařilo herečce Ivaně Chýlková a moderátorovi Janu Krausovi tajit, že jsou svoji. Pravda vyšla najevo až v roce 2019. „Já jsem k tomu měl mnoho let takový jednoznačný přístup – na co? Ivanka ještě víc než já. A pak mi několik odborníků řeklo, že to není tak úplně jednoduchý," řekl k tomu Kraus.
