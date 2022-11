"Nejtěžší bylo si odpustit," říká po porodu mrtvého syna Sára Affašová

V půlce října prožila herečka Sára Affašová jeden z nejhorších dnů svého života. Den před termínem plánovaného porodu přestala cítit pohyby miminka. Bohužel došlo na nejhorší a chlapec se narodil mrtvý. Tehdy svůj příběh sdílela na svém profilu na Instagramu a od té doby se odmlčela. Nyní se podle vlastních slov vrací nejen do života, ale i k fanouškům.

"Chci Vám poděkovat za tu velkou vlnu podpory, kterou jsem od Vás dostala," napsala herečka ve svém novém příspěvku a popsala, jak se jí ženy svěřovaly s podobnými zážitky, jakým si musela projít ona spolu s partnerem, hercem Martinem Donutilem. Dodala také, že sdílení smutku ostatních jí pomohlo se částečně vyrovnat s vlastní bolestí. "Vězte, že nejste samy.

Jste silné a statečné a moc mě mrzí, že jste musely zažít tak silnou bolest, kterou asi nikdo jiný nedokáže ani pochopit."



Herečka také popsala to, jak ji celá věc změnila. "Jsem zastánce toho, že vše se děje z nějakého důvodu. Nejtěžší bylo asi odpustit si, že jsem to 'nedokázala'. Už se takhle snažím nepřemýšlet," přiznala a popsala, že se poslední dobou hodně ponořila do světa spirituality. To jí podle jejích slov také dává jistotu, že duše jejich syna si k nim opět najde cestu. "Věříme celá rodina, že se nám brzy vrátí. Jsem o tom přesvědčená. A jedině tak se můžeme posunout dál. Žít dál je potřeba, i když mi to Martin musel často připomínat."

V současné době je dvojice na dovolené v New Yorku a herečka ujistila své fanoušky, že se pomalu vrací nejen do své herecké profese, ale také na svůj Instagram, kde chce zase začít být aktivní tak, jak tomu bylo v minulosti.