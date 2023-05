Nevím, jestli budu paní Donutilová, říká Sára Affašová o svatbě s Martinem Donutilem

V posledních měsících se o partnerské dvojici herečce Sáře Affašové a herci Martinu Donutilovi psalo hlavně v souvislosti s tragédií, kterou si museli projít, když na podzim loňského roku Affašová porodila mrtvého syna. A přestože tato ztráta podle jejich slov nikdy nepřebolí, rozhodli se jít dál. Jen pár týdnů poté se zasnoubili během cesty do New Yorku a v létě si plánují říct svoje ano.

"Nakonec jsme si objednali svatební koordinátorku, protože nestíháme. Bude to v létě, máme vybrané místo a já i šaty. Plánujeme jen malou svatbu a proběhne v přírodě, kde jsou lesy, louky a rybník. Tak, jak to máme rádi. V příštích dnech se půjdeme podívat na prstýnky. Rádi bychom pak odjeli někam na svatební cestu, ale vypadá to, že ji budeme muset z časových důvodů odložit," prozradila Affašová během rozhovoru pro iDnes.

Jednu věc však ještě snoubenci nerozhodli a tím je, zda budoucí vdaná paní přijme manželovo slavné příjmení. "Ještě v tom nemám jasno, ale mít dvě příjmení mi přijde dlouhé, takže to promýšlím. Pár věcí ještě musíme rozhodnout," říká tajemně.

Partneři také zavzpomínali na svou podzimní cestu do New Yorku, kde Donutil požádal Affašovou o ruku. Dlouho však hledal moment, kdy by mohl zásadní otázku vyslovit, okolnosti však jako by se proti němu spikly.

"Plánoval jsem, že ji požádám na střeše Empire State Building, ale nahoře jsem zjistil, že je to totální lunapark. Všude plno, žádné klidné místo. Prostě to nešlo. Další možností byla pláž, na kterou jsme jeli kolem sochy Svobody lodí. Ale tam to bylo ošklivé, stará benzinka, dráty, auta a křoví. Doufal jsem, že to konečně klapne na rozsvěcení vánočního stromu na Manhattanu, ale tam právě pořádali koncert. Uzavřeli ulice a pouštěli jen ty, kdo měli lístky," popsal svoje rozhodování herec.

Nakonec ke všemu došlo až poslední večer na Times Square, kde poklekl před pověstnými schody. Na odpověď podle vlastních slov nemusel dlouho čekat, ano od své milé slyšel, ještě než doklekl.