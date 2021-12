Děti byly tabu a manželství trvalo tři dny. Co stihla prožít Spearsová do čtyřicítky

Britney Spearsová se nesmazatelně zapsala do dějin popu. Na kontě má dosud devět alb, její poslední deska Glory vyšla před pěti lety. Není to ale jen její talent, který poutá zájem veřejnosti. V posledním roce se o ní mluví především v souvislosti se zrušením opatrovnictví, které nad ní měl téměř 14 let její otec.