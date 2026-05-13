Jak se zdá, zkrachovalý mediální podnikatel Jaromír Soukup je nepoučitelný. Minulý týden soud v plném rozsahu zamítl jeho žalobu na bývalou partnerku Agátu Hanychovou, kterou žaloval pro pomluvu kvůli tomu, že prohlásila, že se kvůli němu bála o svůj život. A tento týden se v Justičním areálu Na Míčánkách projednávala téměř stejná žaloba. Obvodní soud pro Prahu 6 totiž tentokrát řešil jeho žalobu na Miroslava Dopitu kvůli jeho výroku, že v září roku 2024 při rvačce v pražském Suchdole bránil svou manželku. Jako v předchozím případě Soukup požaduje omluvu a odškodné ve výši 300 tisíc.
Zhrzený Soukup jde do další bitvy. Po fiasku s Hanychovou žene k soudu i Dopitu
„Nevím, co tím sleduje. Možná mu nejde ani o pravdu, ale o mediální prostor,“ řekl webu Expres právník Štěpán Ciprýn. Ten zastupuje nejen Hanychvou, ale i Dopitu. „Jde opět o žalobu na ochranu osobnosti ze strany pana Soukupa. Vadil mu nějaký výrok pana Dopity v médiích. Zaráží mě skutečnost, že podobný soud někdo prohraje v pondělí a o pár dní později trvá na další žalobě. Ty výroky jsou velmi podobné, točíme se pořád na tom samém,“ řekl Ciprýn. Jestli soudkyně, která spor projednává, bude mít stejný názor jako její kolega z předchozího týdne, zatím není jasné. Jisté je, že se bude znovu pouštět záznam rvačky mezi Dopitou a Soukupem a taky budou vyslechnuti svědci. Ti však vypovídali již minulý týden.
Zamítnutí minulé žaloby nesl Soukup těžce a svou frustraci si vylil na svém webu. „To, co tvrdí Dopita Hanychová, je samozřejmě čistá lež. A já jsem ji zažaloval o omluvu. S Dopita Hanychovou jsem nemluvil přes 2,5 roku vyjma pravidelných sedánků u soudu. Bylo to poprvé, kdy jsem zažaloval Agušku Dopita Hanychovou. Ona na mne podala asi 20 žalob a nespočet různých udání. Soud rozhodl, že se mi za lži Aguška Dopita Hanychová omlouvat nemusí. Zdůvodnění uvidíme, až přijde ten rozsudek, ale podle soudce jsem veřejně známá osoba a mám se bránit jejím lžím jinak než u soudu. Jak, to mi neporadili. Alespoň takto jsem to pochopil,“ uvedl krátce poté, co se dozvěděl, že jeho žaloba byla zamítnuta.
Že má na svého soka pěknou pifku, dokázal Soukup už několikrát, když se ho veřejně snažil označit za dealera a zesměšnit ho. „Průběh procesu je v rukou právníků. Snaha médií mne fotit s odsouzeným drogovým dealerem Dopitou mne nezajímá. K tomu směšnému odsouzenému drogovému dealerovi se vyjadřovat nebudu. Nestojí to za to. Ve sporu s tímhle odsouzeným drogovým dealerem postupuji podle doporučení právníků,“ řekl v minulosti. To však Dopitovi přijde úsměvné. „Jen bych poznamenal, že nejsem odsouzený drogový dealer. Rozsudek, za který jsem byl odsouzen na podmínku a peněžitý trest, vám klidně zašlu. Jinak je to opět šíření nepravd zcela účelově,“ reagoval nebojácně.