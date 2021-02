"Přehodnoťme způsob, jakým jednáme se ženami." Dokument o Spearsové vzbuzuje emoce

Britney Spearsová začínala v televizi účinkováním v pořadu New Mickey Mouse Club. V šestnácti letech ji na první příčky hudebních žebříčků vystřelilo album Baby One More Time a od té doby se ocitla v hledáčku bulvárních médií. Nedávno uvedený dokument ukazuje problematiku kolem kampaně #FreeBritney a jaký vliv na veřejný obraz zpěvačky měla média a její vztah s Justinem Timberlakem.