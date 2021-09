Kýčovitý a bulvární. Nový dokument o Spearsové parazituje na bolesti, míní kritika

Platforma Netflix uvedla 28. září dokument o sporu zpěvačky Britney Spearsové s jejím otcem Jackem, který byl 13 let jejím opatrovníkem. Světová média nový snímek Britney vs. Spears kritizují.

"Touha prozkoumat pád Britney Spearsové do hloubky je pochopitelný. Její příběh na jedné straně poskytuje vhled do naší kultury, na té druhé ukazuje detaily života jedné charismatické, nadané a týrané ženy. Když se podíváme na to, co se jí stalo, možná pochopíme, že tyto dva aspekty spolu souvisí," píše v recenzi týdeník Variety.com.

Americký portál porovnává projekt režisérky Erin Lee Carrové a novinářky Jenny Eliscuové s dokumentem Framing Britney Spears (v češtině jako Osvoboďte Britney Spears) z produkce The New York Times, jenž měl premiéru na začátku tohoto roku. Oba dva snímky se dívají na problematiku opatrovnictví a na to, jakým způsobem se zpěvačkou během její kariéry zacházela média.

"Dokument Osvoboďte Britney Spears byl vytvořený velmi citlivě vzhledem k delikátnosti celé situace. Poskytoval opravdový náhled na způsoby, jakými ji kultura zneužila ještě předtím, než bylo rozhodnuto o opatrovnictví. Naopak ve snímku Britney vs. Spears Eliscuová vyjadřuje znechucení nad situací Spearsové slovy: 'Dostává kapesné, má privilegia a její tatínek tomu všemu velí,' načež Carrová odpovídá: 'To je patriarchát,' " uvádí konkrétní příklad autor recenze Daniel D'Addario.

Jako bulvární a kýčovitý hodnotí snímek také deník Guardian. Kritizuje jej například za to, že namísto aby na začátku zveřejnil vyjádření popové zpěvačky, prezentuje standardní chronologický příběh mapující její mládí a následné problematické období.

"Rozvod s Kevinem Federlinem zobrazuje bulvárním způsobem s dramatickou hudbou v pozadí. Celý film navozuje atmosféru kýčovitého kriminálního příběhu vycházejícího ze skutečných událostí. Carrová a Eliscuová v něm pročítají dokumenty a lepí jména na fotografie hlavních protagonistů. Kdykoliv je zmíněn Jamie Spears, kamera pomalu začne přibližovat jeho tvář," zní hodnocení Michaela Cragga pod hlavičkou britského média.

Dalším předmětem kritiky nového dokumentu jsou rozhovory se dvěma kontroverzními muži z minulosti Spearsové - s paparazzim a následně partnerem Adnanem Ghalibem a manažerem a přítelem Samem Lutfim. Zatímco Ghalib byl v častém kontaktu s otcem umělkyně, Lutfiho zpěvaččina rodina nařkla z toho, že jí podával drogy. V dokumentu toto obvinění vyvrací.

"Netflix poskytl málo nových informací o příběhu Spearsové. Největší mediální hráči si přes to všechno, co je dnes o její situaci známo, stejně nemohou pomoci a chtějí z její bolestné a nelidské ságy vymáčknout něco pro sebe. Myslí si Netflix, že bychom měli osvobodit Britney? Určitě. Ale jen pokud ji můžeme první využít," míní D'Addario.

Do nuceného opatrovnictví se Britney Spearsová dostala v roce 2008, kdy o něj James Spears požádal kvůli obavám o její duševní zdraví a potenciálnímu užívání návykových látek. Nejdříve byl zpěvaččiným poručníkem jen dočasně, později se jím ale stal na dobu neurčitou. Spravoval i dceřin majetek v hodnotě téměř 60 milionů dolarů. V září došlo v celém případu k velkému obratu, když James Spears požádal soud o ukončení opatrovnictví.

