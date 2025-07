Nová stopa v záhadě Amelie Earhartové: Opravdu našli její letadlo?

Zmizela beze stopy – a přesto její příběh nepřestává fascinovat. Když se v roce 1937 slavná americká letkyně Amelia Earhartová vydala na osudný let kolem světa, netušila, že právě tehdy se zrodí jedna z největších záhad letectví. Co se stalo nad Pacifikem? Nové satelitní snímky z ostrova Nikumaroro znovu rozdmýchaly spekulace a oživily teorii, která mohla být navždy pohřbená v písku. Jsme konečně blízko rozluštění tajemství, které trápí historiky i dobrodruhy už více než 80 let? Detaily příběhu najdete v naší galerii.