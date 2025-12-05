Čeština není jen pravopis a vyjmenovaná slova – je plná obrazů, nadsázky a jemných významových nuancí, které používáme mnohem častěji, než si uvědomujeme. V reklamách, písničkách, memech i běžných rozhovorech narážíme na metafory, nadsázku nebo různé „okrasné“ obraty, aniž bychom je pojmenovali.
KVÍZ: Trumfnete učitele češtiny? Rozlište metaforu, eufemismus a oxymóron
Když se řekne metonymie, hyperbola nebo apoziopeze, leckomu se ještě dnes vybaví nepříjemné vzpomínky. Testy plné jazykových pojmů patřily pro spoustu žáků k tomu nejméně oblíbenému v hodinách češtiny. Teď máte příležitost vrátit se na chvíli do školních lavic a vyzkoušet, kolik z těchhle záludných výrazů vám v paměti vlastně zůstalo.
Připravili jsme proto kvíz, který vám tyhle pojmy připomene v praxi: ne jako suchou teorii z učebnice, ale na konkrétních příkladech z každodenního života. Uvidíte, že češtinářské termíny nejsou strašák, ale docela zábavná výbava do běžné komunikace.
Možná budete překvapeni, jak rychle se vám některé pojmy znovu vybaví, zatímco jiné vás naopak pěkně potrápí. Nejde ale o výkon ani o chyby – tenhle kvíz je hlavně malou hrou s jazykem, která vám ukáže, jak pestrá a hravá čeština umí být. Tak se pohodlně usaďte, zavzpomínejte na školní léta a zkuste si, jak dobře dnes dokážete číst mezi řádky.