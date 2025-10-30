Halloween napříč planetou: kde se lidé bojí, smějí i vzpomínají po svém

Halloween je původně anglosaský lidový svátek, který se tradičně slaví 31. října, tedy den před u nás obvyklým svátkem Všech svatých. Země, kde se Halloween velkolepě oslavuje a spadá do všeobecně známých (i uznávaných) svátků, jsou například Spojené státy americké, Kanada, Velká Británie, Austrálie, Nový Zéland a další, převážně anglosaské země.
