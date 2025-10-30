30. 10. Tadeáš
Halloween napříč planetou: kde se lidé bojí, smějí i vzpomínají po svém

Halloween napříč planetou
Foto: iStockphoto
Halloween napříč planetou
Halloween napříč planetouFoto: iStockphoto
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Tenhle svátek v našich končinách příliš velkou tradici nemá, ale oblibu si, podobně jako třeba Valentýn, pomalu získává. Odkud vlastně Halloween pochází a jak se slaví v různých koutech světa?

Halloween je původně anglosaský lidový svátek, který se tradičně slaví 31. října, tedy den před u nás obvyklým svátkem Všech svatých. Země, kde se Halloween velkolepě oslavuje a spadá do všeobecně známých (i uznávaných) svátků, jsou například Spojené státy americké, Kanada, Velká Británie, Austrálie, Nový Zéland a další, převážně anglosaské země.

Halloween
Halloween

Halloween a Hollywood: Podívejte se na bláznivé masky celebrit

Volný čas

Mezi symboly Halloweenu patří dýně, kostýmy, masky a strašidelná výzdoba. Děti v hrůzných oblecích putují dům od domu a koledují o sladkosti. Domácnosti jsou tradičně vyzdobeny pestrými dekoracemi s děsivým nádechem a na stole se objevují nejrůznější dobroty laděné jak jinak přesně v tomto duchu.

Halloween je především o zábavě a chuti se tak trochu bát. Tradice se ovšem stát od státu liší; a právě na toto téma je následující grafika. Tak spolu s námi nahlédněte pod pokličku nejstrašidelnějšího svátku v roce.

8 snadných DIY nápadů na halloweenské dekorace, které promění váš domov

USA

V USA patří Halloween k víc než oblíbeným svátkům, na které se už několik dnů předem lidé všech generací pečlivě připravují. Mezi (asi nejznámější) symboly Halloweenu patří vydlabané a vyřezané dýně se svíčkou uvnitř. Ty se do nich vkládají, aby usnadnily koledníkům orientaci v temných uličkách. Čím strašidelnější výraz se na dýni povede, tím lépe děsivý obličej má totiž za úkol odhánět zlé duchy. Oranžová halloweenská dýně se v USA označuje jako o jack-o’-lantern nebo jack o’lantern.  Pro Spojené státy je typické halloweenské koledování i velké strašidelné průvody. Mystickým místem, na kterém se tradičně koná sraz halloweenských převleků, je nejstarší část Manhattanu Greenwich Village s bohémskou historií i kulturou.

Dušičky a Halloween: Dva světy, jeden kořen. Jak se z piety stala oslava života i smrti

Halloween
Foto: iStock
