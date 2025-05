Kouzlo lesa na vidličce: Peče pohádkové dorty inspirované i divokou horskou přírodou

Pokud vás někdy napadlo, jak by asi chutnal kouzelný les, Lauren May vám na to dokáže odpovědět sladkou cestou. Tato nadšená pekařka a zahradnice v jednom spojila své dvě vášně a výsledkem jsou dechberoucí dorty, které jako by vypadly z lesní pohádky. Inspiraci čerpá z divoké přírody Apalačských hor, odkud pochází, a její dezerty jsou poctou jejich kráse, historii i magické atmosféře.