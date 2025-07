Knedlíky s vajíčky, humr, vývar a závody do vrchu. To je "kluk v akci" Filip Sajler

Kuchařka s příběhem

Nejde ale jen o kuchařku plnou receptů. „Je tam toho hodně – o životě a díle, o mně, našem životě s rodinou a přáteli, o mých spolupracovnících. A pak je tam spousta receptů, jak mě v životě potkaly. A nechybí ani auta a závodění,„ vysvětluje. Na otázku, který recept v knize je jeho srdcovkou, odpovídá bez váhání. „Baví mě humr a knedlíky s vajíčkem."



Nejvíc emocí v něm ale vyvolávají recepty babiček a maminky. „Hodně jsem u tvorby knihy přemýšlel i o svém dětství. O pečení cukroví a bramborových placek s maminkou. To vykrajování baví dnes i moje dcery. S jednou babičkou, na Mělnicku, to bylo o zahradě, kde rostlo všechno a stále se něco vařilo, zavařovalo a sbíralo. U druhé babičky to bylo o lese. Nejčastěji jsme chodili na houby, maliny a borůvky. A pak se to vařilo,“ usmívá se ve vzpomínce Filip.