Seděla jsem u svého věšteckého stolu, svíčka jako vždy hořela pomalu, voněla po santalu a starém kadidle z Ománu. Venku bylo ještě šero, březen se letos táhl jako mokrý hadr. Dveře se otevřely a vešel muž, který nebyl starý, ale vypadal dost unaveně. „Dobrý den. Vy jste ta… kartářka?“ Přikývla jsem a ukázala na židli naproti. Sedl si opatrně, jako by se bál, že se zem pod ním zhroutí.
Pravdivé příběhy: Jeho byznys se hroutil a on hledal viníka všude kolem. Pak pochopil, co ho celou dobu brzdí
Unavený majitel obchodu s čajem a kávou hledal odpověď, jestli má jeho podnikání ještě smysl. Místo uklidnění ale dostal nepříjemně přesné pojmenování vlastních chyb i jasný návod, jak znovu převzít kontrolu. Ukázalo se, že nejde o trh ani konkurenci, ale o rozhodnutí, která dělá každý den.
„Mám firmu s čajem a kávou a taky malou pražírnu. Teď už i dva kamenné obchody. Poslední rok je to těžké. Lidi méně utrácí, konkurence roste, online prodej nám sebral dost zákazníků. Chtěl bych vědět, jestli se to zlepší, jestli to vůbec má smysl ještě táhnout.“
Zamíchala jsem soustředěně karty a rozložila je na stůl. První byla Císař. „To jste vy,“ řekla jsem tiše. „Nebo přesněji, muž, kterým nyní jste. Ten, co všechno pevně drží, co má jasná pravidla, co si hlídá každou korunu, každou várku, každou smlouvu s dodavatelem. Ale taky ten, kdo už dva roky nespí, protože kdyby polevil, všechno by se rozpadlo.“
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Manžel se přiznal k nevěře. Ona byla ochotná odpustit všechno, jen aby ho neztratila
Přikývl, skoro neznatelně.
Druhá karta, která znázorňuje směr, kam to teď míří, byla Trojka holí. „Už jste na moři a loď vyplula. Obchodní cesty jsou rozjeté, kontakty rozeseté, něco už jede dopředu. Nicméně vy pořád stojíte na břehu a díváte se, jestli se plachty nafukují, nebo jestli se loď potápí. Je načase přestat jen čekat na vítr a začít ho sám chytat.“
Třetí karta, co se skrývá pod povrchem a co ho nejvíc brzdí, byla obrácená Šestka disků. „Dáváte strašně nerovnoměrně. Někomu příliš – zákazníkům slevy, které si nemůžete dovolit, influencerům produkty zdarma. Sobě a těm, kdo vás skutečně táhnou dopředu, dáváte málo. Peníze, čas, energie, všechno je teď rozložené špatně. Dokud se to nevyrovná, bude to pořád jako nalévat vodu do děravého kbelíku.“
Čtvrtá karta, která znázorňuje to, co přichází velmi brzy, pak padla Osmička holí.
Trochu jsem se zasmála, protože ta karta přišla tak rychle a jednoznačně, že mi to přišlo až vtipné a paradoxní. „Tohle je dobrá zpráva, je to velmi rychlý pohyb. Najednou se věci začnou hýbat. Může přijít odpověď na emaily, na kterou jste čekal měsíce. Nový obchodní prostor, který byl ‚možná‘, tak najednou ‚ano‘. Spolupráce, která se dlouho táhla může skončit podepsanou smlouvu. Ale pozor, bude to rychlé a bude to taky vyžadovat, abyste byl připravený jednat okamžitě. Kdo zaváhá, ten přijde o loď.“
Poslední karta, celkový obraz, energie, která to celé překrývá, pokud se rozhodne změnit přístup byla nádherná karta Slunce.
Dlouho mlčel a trochu se usmíval. „Takže se to všechno zlepší samo, za půl roku budu mít zisk 300 %?“
„Ne,“ odpověděla jsem. „To vám neřeknu, protože to není pravda. Řeknu vám ale něco lepšího. Když přestanete čekat na počasí a začnete stavět lepší loď, když přestanete rozdávat všude stejně a začnete dávat chytře, když přestanete držet všechno pevně a necháte některé věci plynout, tak to Slunce už na vás svítí. Ne za rok, ale teď. Stál jste zády ke světlu.“
Položila jsem dlaň na Slunce. „Rozhodnutí není, zda se to zlepší. Rozhodnutí je, jestli vy sám se rozhodnete přestat být jen Císařem v pevnosti a stanete se i tím kapitánem, co umí chytit vítr.“
Vstal a poprvé za celou hodinu vypadal o deset kilo lehčí. „Děkuju. Fakt. Myslel jsem, že přijdu pro věštbu a odcházím s domácím úkolem.“
„To je v pořádku,“ usmála jsem se. „Nejlepší věštby stejně nikdy nejsou o budoucnosti, ale o tom, co člověk teď udělá.“ Když za ním zaklaply dveře, otočila jsem kartu Slunce ještě jednou. Zářila jako čerstvě pražená káva na slunci. Věděla jsem, že za pár měsíců si ten muž bude myslet, že to byla náhoda, ale já vím, že to náhoda nebyla.
Linda pro vás připravila autentické příběhy ze své praxe pod názvem „Z deníku kartářky“. Nahlédněte do světa výkladů karet, osudových rozhodnutí a nečekaných zvratů, které mění životy. Každý zápis je inspirovaný skutečnými klienty a jejich otázkami o lásce, práci, zdraví i životní cestě.
VIDEO: Jím jen o víkendu a večer, po jídle klesá výkon. Že káva škodí, je fáma, říká kardiolog
Zdroj: autorský text