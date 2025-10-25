25. 10. Beáta
Dcera českého emigranta, která k Vánocům dala svou sestru milenci. Šokující příběh Karly Homolky

** FILE ** Karla Homolka leaves her family home in St. Catharines, Ont., in this July 6, 1993 file photo. Homolka, the most reviled woman in Canada is set to walk out of prison Monday, July 4, 2005, after serving 12 years for the rapes and murders of teenage girls, including her younger sister.,Image: 733833584, License: Rights-managed, Restrictions: This content is intended for editorial use only. For other uses, additional clearances may be required., Model Release: no, Credit line: ČTK / AP / FRANK GUNN Foto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Příběh Karly Homolky patří k nejkontroverznějším v moderní kanadské historii. Spolu se svým manželem Paulem Bernardem spáchala v první polovině 90. let sérii brutálních vražd a znásilnění mladých dívek – včetně vlastní sestry. Její dohoda s prokuraturou, která jí zajistila mírný trest výměnou za svědectví, dodnes vyvolává debaty o spravedlnosti, manipulaci a hranicích lidského zla.

Karla Leanne Homolka (nar. 4. května 1970, Mississauga, Ontario, Kanada) se stala jednou z nejvíce kontroverzních postav kanadské trestní historie. Společně s manželem Paulem Bernardem byla zapojena do řady brutálních vražd a znásilnění mladých dívek v letech 1990–1992 v Ontariu. Její přístup k soudu, dohoda o vině a následné propuštění v roce 2005 vyvolaly v Kanadě i ve světě silnou vlnu nesouhlasu a debat o spravedlnosti.

Původ Karly Homolky

Karla Homolka se narodila 4. května 1970 jako druhé dítě otci Karlu Homolkovi (českého původu), matce Dorothy Homolka. Má dvě sestry – starší Lori a mladší Tammy. Rodina se usadila v oblasti Ontario, Kanada. Homolka absolvovala střední školu a poté pracovala jako pomocnice ve veterinární klinice. Právě toto místo později sehrálo roli v jejích kriminálních aktivitách, když zde kradla anestetika.

Zdroj: Knihovna a archivy KanadaOffice of Justice Programs, Wikipedia

