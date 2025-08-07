Nejmladší vražedkyně Kanady: Jasmine Richardson a příběh, který otřásl světem

Bylo jí pouhých dvanáct let, když spolu se svým o jedenáct let starším přítelem chladnokrevně zabila oba rodiče a osmiletého bratra. Jasmine Richardson, zdánlivě obyčejná dívka z kanadského města Medicine Hat, se stala symbolem jednoho z nejděsivějších případů mladistvé kriminality v historii. Co ji k tomu vedlo? A proč dnes žije na svobodě s novou identitou?
Jasmine Richardson působila jako obyčejná školačka – měla ráda hudbu, psala si deník a chodila na internet jako její vrstevníci. Jenže v pouhých dvanácti letech se zamilovala do o jedenáct let staršího Jeremyho Steinkeho, který si o sobě myslel, že je vlkodlak. Jejich toxický vztah a touha být spolu za každou cenu vyústily v trojnásobnou vraždu, která šokovala nejen Kanadu, ale i celý svět. Jasmine byla nejmladší osobou v zemi obviněnou z několikanásobné vraždy – a přesto je dnes volná. Jak se z dětského pokoje stalo místo plánování vraždy celé rodiny?