Açaí: Superovoce z Amazonie, které si zamiloval celý svět

Na co si dát pozor?

Ne všechno, co se tváří jako „açaí“, je nutně zdravé. Některé komerční produkty obsahují velké množství přidaného cukru nebo jsou zředěné jiným ovocem. Při výběru proto dbejte na čisté složení a ideálně sáhněte po neslazených mražených drtích nebo prášcích. Açaí je chutné, výživné a univerzální ovoce, které právem získalo slávu po celém světě. Ať už si z něj připravíte osvěžující smoothie bowl, nebo ho přidáte do jogurtu či ovocných misek, získáte nejen zajímavou chuť, ale i dávku cenných živin. A pokud hledáte způsob, jak začít den zdravěji – a zároveň stylově – açaí by mohl být tou správnou volbou.