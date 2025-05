Bojovnice Karolína se musela vyrovnat s potratem, ale Extrémní proměnu dokončila

Karolína Venturová za svou obezitu neviní nikoho jiného než sebe. „Jak jsem tlustá, tak jsem prostě líná,” představuje se s ryzí upřímností jednatřicetiletá maminka dvou kluků – dvojčat. Momentálně je nezaměstnaná a je na mateřské dovolené. Jelikož chce se svými dětmi trávit co nejvíce času a jejímu partnerovi to nevadí, práci si ani nehledá. „Máme dva nádherné kluky a bydlíme na Čertovce, to je taková malá vesnička, kousek od Kolína. Můj partner David mi řekl, ať jsem s nimi doma, než půjdou do školy, ale to jsou další dva nebo tři roky.”

Problémem je možná i to, že její partner David, se kterým je všehovšudy už jedenáct let, toho hodně zastane nejen po finanční stránce, ale i v domácnosti. Karolíniny koníčky jsou hodně omezené. „Nejraději spím,“ přiznává.

