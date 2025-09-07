Večeříte saláty? Možná děláte chybu, kvůli které se necítíte dobře

Podle předního českého obezitologa Zlatka Marinova jsou české „hladové saláty“ k večeři naprostý nesmysl. Proč? Typický český salát – voda, ocet, sůl, okurka a rajče – tělu nic nedá. „Nemá dostatek energie ani kvalitních tuků. Lepší je si večer dát třeba chleba s máslem než misku zeleniny,“ vysvětluje Marinov. Podle něj je dokonce z pohledu metabolismu vhodnější večer kachna než zelenina s octem. Marinov se odvolává na středomořský styl stravování, kde se tuky přijímají především večer. Tělo je totiž ve spánku schopné tuky efektivně zpracovávat – pokud má z čeho. Pokud ale jdete spát hladoví, tělo sáhne do zásob, ráno si ztrátu vyhodnotí jako „ohrožení přežití“ a přes den ji chce přehnaně doplnit – až o 20 % více. Právě to může paradoxně vést k přibírání.
Také ajurvédská terapeutka Klára Tuzarová upozorňuje, že syrová zelenina není vhodná pro každého – zejména ne večer. Ajurvéda rozlišuje tři tělesné typy: Váta, Pitta a Kapha. Pro typ Váta je syrová zelenina téměř nestravitelná – způsobuje nadýmání, zácpu, suchou kůži či bolesti kloubů. Ani ostatní typy by ji večer neměly jíst bez rozmyslu. „Zpomalené trávení večer může vést k tomu, že tělo zeleninu nedokáže dobře zpracovat – a výsledkem není úbytek váhy, ale naopak její nabírání,“ říká Tuzarová a potvrzuje tvrzení obezitologa. Syrová zelenina je v ajurvédě označována jako „studená, suchá a těžká“, což večer přetěžuje takzvaný trávicí oheň, který je už přirozeně slabší než přes den.
Nutriční specialisté se shodují, že metabolismus se večer zpomaluje a tělo se připravuje na odpočinek. Pokud ho zatížíme miskou plnou syrové zeleniny, bohaté na vlákninu a vodu, může to vést k nadýmání, neklidnému spánku, pocitu těžkosti a dráždění trávicího traktu. Salát večer není vhodný ani pro lidi s dráždivým tračníkem, nespavostí nebo děti do 10 let, jejichž trávicí systém ještě není plně vyvinut pro vysoký příjem vlákniny.
Podle výživových odborníků je ideální čas pro salát dopoledne nebo během oběda, kdy je trávení nejaktivnější a tělo z něj dokáže vytěžit maximum živin. Pokud si salát přece jen přejete dát večer, dodržujte tato pravidla: Lehce tepelně upravte zeleninu (např. grilovaná cuketa, pečená rajčata). Doplňte bílkoviny – vejce, tofu, halloumi, kuřecí maso, luštěniny. Přidejte zdravé tuky – olivový olej, avokádo, ořechy, ghí. Vyhněte se těžkým zálivkám a syrové cibuli a také doplňte kořením pro lepší stravitelnost – můžete sáhnout třeba po bazalce, římském kmínu, koriandru nebo zázvoru. Jednou z častých chyb je snaha nahradit salátem celé plnohodnotné jídlo, a to dlouhodobě. Výsledkem může být jednostranná strava vedoucí k nedostatku bílkovin, nízké hladině železa a vitamínu B12 – a také k únavě, zácpě i oslabené imunitě.
Zdravý salát by neměl být
jen přílohou nebo nouzovou večeří. Příkladem kvalitního
salátu je třeba těstovinový salát s tuňákem a olivovým
olejem, řecký salát se sýrem feta, olivami a grilovanou
zeleninou, salát s pečenou dýní, halloumi a kuskusem či obilný
salát s čočkou, zeleninou a vejcem. Zeleninový
salát si své místo v jídelníčku zaslouží, ale stejně jako u
všeho v životě – záleží na kontextu, načasování a
vyváženosti. Není zdravý vždy a pro každého. Poslouchejte své
tělo a myslete na složení pokrmu.
Zdroje: Lidovky, iDnes, Akční Ceny, Kondice
