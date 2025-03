Je jarní detox přeceňován? Vyzkoušejte raději osvěžující medové rituály

Na sociálních sítích už zase kolují tipy na jarní detox, ale je to opravdu potřeba? Zkusme se na to podívat trochu jinak – místo tvrdého detoxu si vylepšete svoje jarní rituály a udělejte něco pro sebe i pro své tělo. Zapojit do nich můžete i celou rodinu.