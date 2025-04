Láska v digitální době: Lidem nejčastěji brání nízké sebevědomí, říká koučka Mertlová

Jak si stojíme jako Češi ve schopnosti se seznamovat – jsme spíš romantičtí idealisté, nebo pragmatičtí realisté?

Češi jsou kombinace obojího – uvnitř romantici, navenek pragmatičtí. Máme v sobě hodně ostychu a nedůvěry, často vycházející z kulturních vzorců, výchovy nebo i předchozích negativních zkušeností. Zároveň ale toužíme po hlubokém vztahu, po blízkosti a lásce, často až zkreslené z romantických filmů.

Na rozdíl od některých západních zemí se u nás lidé méně otevřeně vyjadřují, neříkají otevřeně, co chtějí, po čem touží, co sem jim líbí a co ne, a často hůře snášejí odmítnutí – což ale paradoxně vede k tomu, že dělají méně pokusů a šance na seznámení klesají. O to víc je pak potřeba individuální přístup, který kombinuje data, psychologii, koučink a důvěru. Někdy je to mnohem víc o podpoře a dodání sebevědomí, někdy jenom o příležitosti potkat někoho mimo svoji sociální bublinu a někdy o tom nastavit realisticky zrcadlo a poukázat na to, kde člověk dělá možná zbytečně chybu a jak ji rychle změnit.