Výsledky vědecké studie, které vás nepotěší: Tohle jsou dva životní milníky, kdy vaše stárnutí nabírá na síle

Podle výzkumu publikovaného v časopise Nature Aging dochází k prvním výrazným molekulárním změnám kolem 44 let. Ano, přesně ve chvíli, kdy si možná začínáte říkat: „Už toho nezvládnu tolik jako dřív, ale ještě nejsem babička.“ V těle se daleko rychleji mění látky ovlivňující metabolismus tuků, zpracování kofeinu či alkoholu a zdraví srdce.
Bod zlomu: Čtyřicítka
Jinými slovy – tělo začne jemně, ale vytrvale připomínat, že nedokáže přežít na nutričně chudé stravě a víně bez následků. „Je až fascinující, že tyto změny nejsou postupné, ale opravdu nastávají ve zlomových bodech,“ vysvětluje jedna z autorek studie. Období mezi 45 a 55 lety představuje podle vědců tzv. inflection point – tedy zlomový bod, kdy různé orgány začínají stárnout výrazněji rychlejším tempem, než tomu bylo doposud. Podle odborníků je potřeba na nastalé molekulární změny reagovat zejména zkvalitněním životního stylu.
Druhý zlom: šedesátka
Další výrazné zrychlení stárnutí vědci pozorují kolem šedesáti let věku. Tehdy se prudce mění molekuly ovlivňující imunitu, regulaci cukru v krvi a také funkci ledvin. Cévy stárnou několikanásobně rychleji a některé proteiny, které podporují stárnutí, se k nelibosti všech šedesátníků rapidně zvyšují.
Jak zpomalit stárnutí - praktické rady do každodenního života
Stárnutí nezastavíme, ale můžeme výrazně ovlivnit, jak se při něm budeme cítit. Základem je pohyb – a nemusí to být žádné výkony na maraton. Kombinace aerobního cvičení, posilování a pravidelného protahování udrží tělo pružné, podpoří srdce, hormony i kvalitnější spánek. Stejně důležitý je i talíř: čím barevnější, tím lepší. Ovoce, zelenina, celozrnné produkty a kvalitní bílkoviny by měly být samozřejmostí, zatímco fast food by měl být spíš výjimkou než denní rutinou.
Spánek rozhodně není luxus, ale základní „servisní režim“ těla i mozku – 7 až 9 hodin denně dělá s regenerací divy, takže i když večer láká Netflix, někdy prostě musí vyhrát postel. K tomu patří i prevence: pravidelné prohlídky u lékaře, kontrola krevního tlaku, cukru a cholesterolu dokážou předejít problémům, které se pak mnohem hůř hasí. Důležitou roli hraje i zvládání stresu – meditace, jóga, klidná procházka v přírodě nebo malé osobní rituály dokážou nervový systém krásně zklidnit. A nakonec voda a ochrana před sluncem: dostatečná hydratace a SPF nejsou jen kosmetická záležitost, ale skutečná investice do dlouhodobého zdraví. Stárnutí tedy není konec světa, je to proces – a my máme v rukou víc, než si často myslíme.
