Vrásky občas budí strach i zvědavost zároveň. Kolem jejich vzniku koluje spousta „osvědčených rad“ – některé jsou pravdivé, jiné spíš mýty. Pojďme se podívat na pět nejčastějších omylů o stárnutí pleti a zjistit, co skutečně ovlivňuje, kdy a jak se vrásky objeví.
Lidé s mastnou pletí vrásky řešit nemusí
Zatímco lidé v mladším věku často vnímají mastnou pleť jako prokletí, čas často ukáže, že co se prevence vrásek týče, poskytuje aspoň nějakou výhodu: mastnější pokožka má díky mazu přirozenou hydrataci a první vrásky se mohou objevit o něco později. Ale rozhodně to neznamená, že vrásky nebudou vznikat. Například vějířky – neboli tzv. vraní stopy kolem očí se tvoří bez ohledu na typ pleti.
„Na odstranění vrásek obecně je u mastné pleti možné použít stejné metody jako u jiného typu pleti: aplikaci botulotoxinu, kyselinou hyaluronovou, mikrojehličkovou radiofrekvencí nebo laserem,“ navrhuje dermatolog MUDr. Jan Kučera.
Moje máma vrásky nemá, tak mně také nehrozí
Geny hrají svou roli, například množství melaninu ovlivňuje, jak naše pleť reaguje na slunce. Ale životní styl, který se „dědí“ jen do určité míry a lze jej dostat pod svou kontrolu, má ještě větší váhu. Stres, strava, kouření, alkohol či péče o pokožku ovlivňují tvorbu vrásek více než genetika.
Dostatek vody – žádné vrásky
Pitný režim je samozřejmě důležitý – hydratovaná pokožka vypadá zdravě a svěže, hlavně u suché pleti. Ale samotné pití vody vrásky „nevypne“. Skvělou hloubkovou hydrataci nabídne cílená dermatologická procedura – třeba tzv. skinbooster, kdy kyselina hyaluronová proniká do pleti a dokáže na sebe vázat vodu i u unavené a povadlé pokožky.
„Neusmívej se, dělá to vrásky!“
I když některé mimické vrásky vznikají díky častému mračení nebo grimasám, zakazovat si úsměv opravdu není řešení. „Mezi mými klientkami je ale hodně takových, kteří si vějířky kolem očí samy přejí zachovat jako známku toho, že se rády usmívají,“ glosuje MUDr. Kučera. Jenže není to jen úsměv, ale prakticky jakákoli emoce – mračení, grimasy, ale i také mluvení, co náš obličej přirozeně „opotřebují“. Patří to k životu. Takže nesmát se, nemračit a vůbec dát najevo pocity prostě není řešením nebo prevencí proti vráskám. Tou nejlepší je dostatečná UV ochrana kvalitní péčí o pleť.
A pokud vás už vrásky trápí, existují možnosti, jak je zmírnit – botulotoxin dočasně uvolní mimický sval, kyselina hyaluronová vyplní propadliny, například nosoretní rýhy. Kombinace obou metod může obličej postupně tvarovat a omladit, přistupujte ale k těmto procedurám se zdravou obezřetností.
Investice do drahých krémů se vyplatí
Cena není vždy zárukou účinku. Podstatné je složení. I běžný krém z drogerie může pleť dobře hydratovat a působit proti stárnutí, pokud obsahuje správné látky. Velmi účinný je například retinol, antioxidant, který zmírňuje působení volných radikálů a zpomaluje stárnutí pleti.
V kostce: mýty o vráskách jsou často přehnané. Mastná pleť vrásky neochrání, genetika není vše, voda zázračně vrásky nesmaže, smích pleť nezničí a drahý krém není automatická záruka omlazení. Nejlepší prevencí je kvalitní péče o pleť, dostatek UV ochrany, zdravý životní styl a odborné procedury, pokud chcete účinek posílit.
Zdroj: MUDr. Jan Kučera
