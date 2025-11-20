Víte, co sledovat u stolice? Odchylky od normálu mohou odhalit celiakii, dietní chybu i rakovinu

Možná to není téma, o kterém byste mluvily u kávy s kamarádkou, ale barva, tvar a konzistence stolice skutečně prozrazují mnohem víc než jen to, co jste měly včera k večeři. Mohou naznačit, zda vaše trávení funguje skvěle nebo jestli tělo poslalo varovný signál, na který je třeba se zaměřit a vyhledat gastroenterologa.
