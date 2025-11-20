21. 11. Albert
Víte, co sledovat u stolice? Odchylky od normálu mohou odhalit celiakii, dietní chybu i rakovinu

Petra Holakovská

Stolice možná není téma, o kterém se mluví u večeře, ale patří k nejdůležitějším signálům, které nám tělo dává. Barva, konzistence nebo zápach dokážou prozradit, zda trávení funguje správně, nebo zda se v těle děje něco, co bychom neměli ignorovat. Od běžných dietních chyb až po celiakii či závažnější onemocnění – změny ve stolici mohou být prvním varováním, že je čas zbystřit.

Možná to není téma, o kterém byste mluvily u kávy s kamarádkou, ale barva, tvar a konzistence stolice skutečně prozrazují mnohem víc než jen to, co jste měly včera k večeři. Mohou naznačit, zda vaše trávení funguje skvěle nebo jestli tělo poslalo varovný signál, na který je třeba se zaměřit a vyhledat gastroenterologa.

Snídaně
Snídaně

Pravidelná stolice je základ aneb Zdraví začíná ve střevech. Návod, jak si je hýčkat

Zdraví

Podle odborníků je ideální stolice měkká, dobře tvarovaná (představte si klobásku) a při spláchnutí klesá ke dnu záchodové mísy. To je znak toho, že trávení je v pořádku. K hodnocení tvaru a konzistence lékaři často používají tzv. Bristolskou tabulku stolice. Občasné prasklinky v „klobásce jsou v pořádku, ale pokud je stolice tvrdá a hrudkovitá, může to signalizovat zácpu. Naopak kašovitá nebo tekutá stolice ukazuje spíše na průjem.

Plave, nebo klesá?

To, zda stolice plave, také něco prozradí. Pokud plave, může to být kvůli plynům, které ji „nadlehčují“. Vyšší obsah plynů může být například důsledkem zvýšeného příjmu vlákniny. Ale pozor — pokud plave a zároveň je mastná, zapáchá a je objemnější, může to naznačovat, že ve stolici je vyšší množství tuku. To může být známka problémů s trávením tuků, třeba kvůli snížené funkci slinivky, celiakii nebo jiným potížím.

Co barva stolice říká o zdraví

Barva stolice se může měnit vlivem toho, co jíte, ale i podle zdravotního stavu. Podle kanadské Digestive Health Foundation je zdravá stolice obvykle hnědá.

Zde jsou další možné barvy a vysvětlení, co mohou znamenat:

► Bílá nebo jílovitá: může ukazovat na problémy s játry či žlučovými cestami, případně být vedlejším efektem některých léků.
► Zelená: pokud jste jedly hodně listové zeleniny, často nemusíte mít důvod k obavám. Ale zelená stolice bez předchozí konzumace zeleniny může signalizovat infekci nebo reakci na antibiotika.
►Černá: tmavá stolice může znamenat přítomnost krve z horní části trávicího traktu, například vředy. Na druhou stranu některé doplňky (např. železo) nebo některé léky mohou způsobit tmavou barvu bez vážného onemocnění.
►Červená: může jít o následek předešlé stravy (řepa, červené potraviny), avšak červená stolice může také znamenat krvácení ve střevě. Příčinou mohou být hemoroidy, trhlinky konečníku, polypy nebo dokonce rakovina.
► Žlutá: tento odstín může upozorňovat na celiakii nebo problémy s játry, žlučníkem či slinivkou.

Pokud u vás neobvyklá barva stolice přetrvává delší dobu a víte, že není způsobena stravou, určitě je vhodná konzultace s lékařem.

Jak často je „normální“ chodit na velkou

U každého člověka se to liší. Ale obecně lze říct, že zdravé střevo znamená 2–3 vyměšování denně až 3× týdně. Pokud je frekvence vyšší, jedná se o důsledek průjmů, v opačném případě lze hovořit o zácpě. A jakkoliv se může zdát sledování vlastní stolice nevhodné, opak je pravdou. Včas totiž můžete zachytit malý, ale významný signál týkající se vlastního zdraví. Barva stolice, její tvar a konzistence vám mohou napovědět, jestli je trávení v pohodě, nebo jestli je na čase se porozhlédnout po lékařské pomoci.

Zdroj: pmc.ncbi.nlm.nih.govmedicalnewstoday.comhealthline.commedicalnewstoday.comncbi.nlm.nih.gov

