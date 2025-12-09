Záchranář Marek Dvořák se na sociálních sítích podělil o silný příběh zásahu, při kterém šlo o život malé Simonky – holčičky, u níž byla šance na přežití téměř nulová. Když jejich tým dorazil na místo, dítě bylo bez známek života a celý obraz situace působil zoufale. Přesto se zdravotníkům podařilo obnovit srdeční činnost a dopravit Simonku k dalšímu specializovanému ošetření. Po několika měsících se pak děvčátko objevilo na základně znovu – tentokrát přišlo po svých, usmívalo se a osobně poděkovalo těm, kteří jí zachránili život.
Šance jedna ku desetitisíci. Marek Dvořák popsal zásah, při kterém Simonka porazila smrt
Když záchranář Marek Dvořák letěl k malé Simonce, statistiky mluvily jasně – přežít téměř neměla. Na videu z dispečinku viděl bezvládné dítě a zoufalé rodiče, přesto s týmem bojovali do poslední možnosti. O pár měsíců později přišla holčička na základnu sama, usměvavá a plná života.
Dvořák popsal, že již během letu k zásahu měli v telefonu záchranářů puštěné video od dispečinku. Na záběrech leží malá Simonka bezvládně na zemi a zoufalí rodiče se ji snaží oživit. „Někdy už při letu víte, že vás čeká něco, co si s sebou ponesete dlouho,“ uvedl Dvořák. Let jim připadal nekonečný a každá minuta podle něj musela být pro rodiče utrpením. Po přistání už u dítěte pracovali hasiči i posádka záchranky. Kolega Ondra stručně předal lékaři informace o stavu holčičky a v tu chvíli se zdálo, že času zbývá zoufale málo.
Kombinace dlouhé dojezdové doby, velmi nízkého věku dítěte a dalších nepříznivých okolností prakticky mazala naději na dobrý výsledek. Dvořák sám tuto šanci popsal slovy: „Šance na přežití? Jedna ku desetitisíci,“ čímž zdůraznil, jak bezútěšně situace vypadala. Přesto se tým nezastavil a pokračoval v resuscitaci i dalším ošetření s absolutním nasazením. Lékař přiznal, že během zásahu ho náhle přepadla prudká bolest zad, až se mu na okamžik zatmělo před očima. Měl chuť vykřiknout, ale nedovolil si to – věděl, že pro zoufalé příbuzné je posádka poslední oporou. „Jsme tam pro tu rodinu jako poslední stěna o kterou se musí dát opřít,“ vysvětlil.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: „Nikdy nevíš, který den je poslední,“ říká Marek Dvořák a popisuje smrt pacienta
Po zajištění dýchacích cest se srdeční činnost dítěte začala postupně vracet, ani tehdy však nebylo jisté, jaký dopad bude mít celá událost na mozek. Tým proto pokračoval v co nejrychlejší a nejkoordinovanější péči, aby Simonka dostala maximální šanci. Dvořák zároveň vyzdvihl práci kolegy Péti, který podle něj běžel k vrtulníku s dívenkou v náručí „jako by nesl pár gramů“. Přestože výchozí prognóza byla zdrcující, stal se malý velký zázrak. Po několika měsících se Simonka vrátila na základnu už jako veselá holčička, která přišla osobně poděkovat. „To jsou chvíle, kdy se vám stáhne hrdlo, protože víte, že tohle mohlo dopadnout úplně jinak,“ přiznal Dvořák.
Z hlediska statistik neměla Simonka prakticky žádnou šanci. Všechno stálo proti ní – čas, okolnosti i medicínské zkušenosti. Ona to přesto zvládla. Na závěr záchranář připojil i silný vzkaz pro ostatní: „Nikdy se nevzdávejte, i když máte ty nejhorší karty u stolu…“