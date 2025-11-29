Florbalista Adam Choma z Ostravy patřil k velkým talentům svého sportu. Dostal se do juniorské reprezentace a sport pro něj byl celý život. Ve 21 letech ale přišla zpráva, která obrátila jeho život naruby — lékaři mu diagnostikovali zhoubný nádor mozku typu meduloblastom. Podstoupil operaci, následnou radioterapii i chemoterapii. V červnu 2024 se zdálo, že léčba zabrala a Adam je podle lékařů zdravý.
Ve třiadvaceti letech měl Adam Choma žít florbalem, cestováním a láskou, místo toho počítá dny mezi cykly chemoterapie. Talentovaný sportovec z Ostravy otevřeně mluví o bolesti, strachu i naději – a svým příběhem připomíná, jak křehký je život a jak obrovskou sílu může mít člověk tváří v tvář smrti.
Florbalista Adam Choma z Ostravy patřil k velkým talentům svého sportu. Dostal se do juniorské reprezentace a sport pro něj byl celý život. Ve 21 letech ale přišla zpráva, která obrátila jeho život naruby — lékaři mu diagnostikovali zhoubný nádor mozku typu meduloblastom. Podstoupil operaci, následnou radioterapii i chemoterapii. V červnu 2024 se zdálo, že léčba zabrala a Adam je podle lékařů zdravý.
Naděje však trvala jen několik měsíců. Na podzim 2024 začal pociťovat silné bolesti zad a kyčlí. Přestože upozorňoval, že je po onkologické léčbě, dostal doporučení pouze na fyzioterapii. Až pozdější podrobné vyšetření odhalilo krutou skutečnost — rakovina se vrátila a metastázovala do kostí, které byly podle vyjádření lékařů „obsypané nádory“. Diagnóza byla pokročilá a standardní léčba už nedokázala onemocnění zastavit.
Adam se nedávno rozešel se svou španělskou přítelkyní Rachel. Jejich vztah skončil kvůli přílišnému vytížení a smutné události, která rodinu dívky velmi zasáhla. Rachel za zmíněných okolností nedokázala skloubit práci, studium a běžné povinnosti s časem, který by mohla Adamovi věnovat. „Přijde mi logické, že mě nechala v ústranní. Já na to nahlížím tak, že je to nejlepší pro ni a já chci, aby byla šťastná. To, že jsme se rozešli, je smutné, ale mně se dějí i horší věci,“ říká s nadhledem Adam v rozhovoru s Lenkou Zajícovou v Priority Podcastu. „Ona ví, že náš vztah byl úžasný, ví to, ale myslím, že se to změnilo smrtí její maminky,“ dodává.
Telefonát, který mnohé změnil
Předtím, než Adam s rodiči a sestrou v květnu odletěl na rodinnou dovolenou na Tenerife, zveřejnil své, dnes už virální, animované video na YouTube. Dovolenou si chtěl za každou cenu užít, a tak si naordinoval digitální detox a notifikacím ze sociálních sítí nevěnoval pozornost. Jedno ráno, když snídal, rozsvítilo se na displeji jeho telefonu číslo doc. MUDr. Václava Procházky. „Volal s tím, že video, které jsem zveřejnil, viděl dvakrát, jednou sám a podruhé s manželkou, a že z něj byl neskutečně špatný. Že mě doktor zanedbal,“ vzpomíná Adam. „Řekl mi, že si prošel moje lékařské zprávy a zjistil, že nějaká varianta léčby by teoreticky přicházela v úvahu,“ doplnil. Procházka po konzultaci s prof. MUDr. Ladislavem Štěrbou Adamovi navrhl experimentální lék Erivedge.
ℹ️ Přípravek Erivedge je indikován k léčbě dospělých pacientů se symptomatickým metastazujícím bazocelulárním karcinomem nebo lokálně pokročilým bazocelulárním karcinomem, který není vhodný k chirurgické léčbě nebo radioterapii. Přípravek Erivedge má teratogenní účinky.
Zdroj: EPAR
Adam přiznává, že od té doby, co lék užívá, se mu výrazně změnilo zdraví. Léčba není dlouhodobá, v maximálním rozsahu je omezená na rok, ale umožnila Adamovi cítit se lépe, cestovat a jako bonus je důvodem absence užívání léků na bolest nebo fentanylových náplastí. „S panem profesorem Štěrbou už ale plánujeme, co bude dál. Víme, že tohle někdy skončí. Není to dlouhodobé,“ zdůrazňuje Adam.
Po šesti měsících, kdy nemohl chodit, ušel při poznávání nových koutů světa i 15 kilometrů denně. Prošel si Benátky, s kamarádem byl ve Slovinsku a nevynechal ani Itálii, Chorvatsko, Amsterdam, Belgii, Brusel nebo Athény.
Realita na sebe nenechala dlouho čekat
„Proč jsem skončil opět v nemocnici? Těžká otázka, lehká odpověď. Mám bolesti, které začaly zlehka – ještě v době, kdy jsem byl v Nizozemsku," popisuje Adam svůj zdravotní stav v nejnovějším videu. Po návratu do Česka se bolesti začaly rychle zhoršovat, až to třiadvacetiletý florbalista nevydržel a zavolal lékařům do Brna. „Nechci říkat, že bych to vzdával, ale už jsem byl nalomený. Jak ti začnou bolesti, víš, že je to špatné. Že se ti může krátit ten život, že už to nebude dobré,“ popsal upřímně. Následovala série vyšetření, testů a odběrů, po nichž si vyslechl drsný verdikt. „Mluvil jsem s profesorem Štěrbou, viděl jsem snímky z cétéčka a ty metastázy mám ve všech kostech. Ale brutálně,“ dodal. Právě profesor Jaroslav Štěrba, dlouholetý přednosta Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno, mu ale zároveň dal novou naději a důvod zkusit bojovat dál. „Říkal mi jedinou variantu, která se nyní dá dělat. Nasadí mi chemoterapii, která mi ty metastázy zničí. Když jsem viděl jeho zapálení, jak se do toho pouštěl, dodalo mi to druhý dech, abych nebyl tak skleslý. Protože tím, čím jsem si prošel za poslední tři roky, to si nikdo neumí představit,“ vysvětloval.
Mít tak poslední slovo
Eutanázie by podle Adama měla být legální. „Někdo samozřejmě může argumentovat, že se toho může zneužívat, ale já se bavím o eutanázii, která bude podložená lékařskými zprávami. Lékaři potvrdí to, že pacient trpí, že má bolesti a že tady nechce být,“ říká. Rozhodně připouští, že pokud bude mít v budoucnu ještě větší bolesti, než které dosud zažil, nechtěl by se trápit. Nechtěl by, aby jeho rodina viděla, jak nemohoucně leží v nemocnici připojen k různým podpůrným systémům.