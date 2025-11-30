Petr (68) nikdy žádné zdravotní potíže neměl. O to větší šok přišel letos v září. „Šel jsem se umýt a z levé ruky mi vypadla sprcha. Nemohl jsem pořádně hýbat prsty, neměl jsem v nich žádnou sílu,“ vzpomíná Petr, kterému krátce poté upadly i brýle a telefon.
Nejdřív upustil telefon, pak přestal mluvit. Rychlá reakce rodiny mu zachránila život
Když Petr začal z ničeho nic ztrácet cit v levé ruce, vypadávaly mu předměty a začal hůře mluvit, netušil, že jde o minuty. Díky duchapřítomnosti partnerky a dcery, které okamžitě zavolaly záchranku, se dostal do liberecké nemocnice včas. Lékařům se podařilo ucpanou mozkovou cévu odstranit a Petr se dnes může vrátit k běžnému životu bez následků.
Nevěděl, co se děje, a tak zavolal partnerce. „Spojili jsme se pomocí videohovoru. To už jsem i špatně mluvil a cítil, že mi ochabla levá tvář. Když mě partnerka viděla, vylekala se. Spojila se s mou dcerou, která okamžitě zavolala sanitku,“ dodává. Záchranář, který dorazil, se Petra mimo jiné zeptal, jestli dokáže předpažit – to ale nezvládl. Levou polovinu těla měl bezvládnou. Zdravotnická záchranná služba ho pak odvezla do krajské nemocnice v Liberci. „Když jsme tam přijeli, lékaři už na mě čekali a hned mě vyšetřili. Poté řekli, že mám mrtvici,“ popisuje Petr.
Příčinou mrtvice byla ucpaná céva v mozku. Petr proto ihned podstoupil zákrok, při kterém mu lékaři krevní sraženinu odsáli. „Zavedli mi přes tříslo katetr. Pomocí něj se dostali až k postiženému místu. Moc jsem to ale nevnímal,“ dodává. Zákrok dopadl dobře a Petrovi se výrazně ulevilo. Mrtvice na něm naštěstí žádné následky nezanechala. V nemocnici pak zůstal ještě na pozorování a podstoupil několik vyšetření. Všechna dopadla dobře, a tak ho po pár dnech propustili domů. „Lékaři se snažili najít příčinu cévní mozkové příhody. Souviset mohla s lehce zvýšenou hodnotou cholesterolu, kterou mi naměřili, stoprocentní to však podle nich není. Nedávno jsem byl i na vyšetření srdce, nic závažného ale lékaři nenašli,“ říká Petr, který v současné době užívá léky na ředění krve a na snížení cholesterolu.
Dochází také na pravidelné kontroly k praktikovi. „Snažím se chovat jako dřív, ale jsem na sebe opatrnější. Vždycky jsem žil zdravě a aktivně jsem sportoval, v posledních letech jsem hlavně jezdil na kole. Tomu jsem se po mrtvici raději ještě vyhýbal, čekal jsem na výsledky všech vyšetření. S partnerkou spíš chodím na procházky,“ doplňuje Petr, který si až zpětně uvědomil, co všechno se mohlo v souvislosti s mrtvicí stát. „Kdyby dcera nezavolala sanitku, nemusel jsem tady už být nebo jsem mohl ochrnout. Jsem vděčný všem, kteří se o mě postarali,“ uzavírá.
Příznaky nepodceňujte
„Zásadní je, aby se do nemocnice dostal pacient co nejdříve po vzniku prvních příznaků, mezi které patří pokles koutků, ochrnutí končetin nebo porucha řeči. Důležité je takové příznaky nepodceňovat a ihned volat 155. Pak máme největší šanci pacienta včas léčit a zvýšit jeho možnost na úplné uzdravení a navrácení do běžného života," říká lékařka MUDr. Zuzana Eichlová z Krajské nemocnice Liberec, která je zástupkyní primáře oddělení neurologie a vedoucí centra pro vysoce specializovanou cerebrovaskulární péči. “Pan Petr měl mozkovou mrtvici z pravé mozkové hemisféry. Ta mu umožňovala hovořit, a mohl si tak o pomoc říci. U mrtvic z levé mozkové hemisféry často dochází k poruše řeči. Pacient nemůže mluvit a současně vám nerozumí. Je tedy velmi důležité, aby i široká veřejnost byla o příznacích informována a mohla promptně zareagovat,“ dodává.
Čas hraje hlavní roli
„Při ošetření pacienta s cévní mozkovou příhodou (CMP) je rozhodující doba, která uplyne od prvních příznaků do chvíle, kdy se pacient dostane na specializované pracoviště v nemocnici. Všichni naši operátoři jsou zdravotníci a jsou proškoleni, aby na základě informací od pacienta příznaky CMP rozpoznali. Nejdůležitější v tomto ohledu je, aby příznaky cévní mozkové příhody správně určilo i okolí pacienta. Patří k nim zejména pokles koutku úst, oslabená polovina těla – pacient například nedokáže jednou rukou předpažit a udržet ji v předpaženém stavu – a náhlá nezřetelná mluva. V případě takových potíží je nutné bezodkladně volat linku 155," uvádí záchranář Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev. “U pana Petra vše zafungovalo přesně tak, jak mělo. Lidé v okolí rozpoznali příznaky cévní mozkové příhody a správně o nich řekli operátorovi. Pan Petr bydlí nedaleko Turnova, vyjela k němu tedy naše místní posádka. A zhruba hodinu po zavolání na linku 155 jsme už pacienta předávali na specializovaném pracovišti v Krajské nemocnici Liberec,“ doplnil Georgiev.
Zdroj: čtenář Petr (se souhlasem), komentář MUDr. Zuzany Eichlové z Krajské nemocnice Liberec, komentář Bc. Michaela Georgieva, DiS., záchranáře a tiskového mluvčího Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje