2. 12.
Vánoce plné úrazů: popáleniny, pořezané prsty, ulámané zuby a další nehody, které končí na pohotovosti

V době adventu výrazně stoupá počet úrazů
V době adventu výrazně stoupá počet úrazů
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Během adventu a vánočních svátků roste počet úrazů, které mohou pohodovou atmosféru pořádně narušit. Většina zranění vznikne v důsledku nepozornosti. Jaká patří k nejčastějším a jak je ošetřit?

Advent a Vánoce patří k nejkrásnějším obdobím roku, zároveň ale výrazně stoupá počet úrazů, které mohou sváteční pohodu rychle změnit v návštěvu pohotovosti. Od prochladlých zad přes popáleniny a pořezané prsty až po zranění očí či ulomené zuby – většina nehod vzniká z nepozornosti nebo shonu. Jaké jsou ty nejčastější a jak si s nimi poradit, když už se stanou?

Tělo „rozlámané z úklidu

Neodmyslitelnou součástí předvánočního období je ve většině domácností generální úklid. Ten obvykle zahrnuje mytí oken. Při průvanu však hrozí prochladnutí a svalové potíže, které dokáží člověka vyřadit z aktivit na dlouhé týdny až měsíce. „V chladných dnech ošetříme odhadem 10 procent pacientů s bolestivými rameny, pro toto období bývá typický syndrom zmrzlého ramene, který vzniká buď z podchlazení – studený vítr venku, spánek u otevřeného okna, nebo z přecházení nachlazení. Konvenční léčba dosud znamenala až rok procedur s nejistými výsledky, ale průlom přinesla manuální fyzioterapie v kombinaci s fokusovanou a radiální rázovou vlnou. Úlevu cítí pacienti už po první aplikaci. Pokud člověk dorazí okamžitě po prochladnutí svalů, kdy je bolest akutní, k uzdravení obvykle stačí jedna až čtyři terapie s aplikací fokusované rázové vlny,“ popsala fyzioterapeutka Iva Bílková.

ČTĚTE TAKÉ: Plán vánočního úklidu pro zaměstnané ženy: Týden po týdnu, realisticky, efektivně a hlavně bez stresu

Mytí oken
