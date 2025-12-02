Advent a Vánoce patří k nejkrásnějším obdobím roku, zároveň ale výrazně stoupá počet úrazů, které mohou sváteční pohodu rychle změnit v návštěvu pohotovosti. Od prochladlých zad přes popáleniny a pořezané prsty až po zranění očí či ulomené zuby – většina nehod vzniká z nepozornosti nebo shonu. Jaké jsou ty nejčastější a jak si s nimi poradit, když už se stanou?
Vánoce plné úrazů: popáleniny, pořezané prsty, ulámané zuby a další nehody, které končí na pohotovosti
Během adventu a vánočních svátků roste počet úrazů, které mohou pohodovou atmosféru pořádně narušit. Většina zranění vznikne v důsledku nepozornosti. Jaká patří k nejčastějším a jak je ošetřit?
Tělo „rozlámané z úklidu
Neodmyslitelnou součástí předvánočního období je ve většině domácností generální úklid. Ten obvykle zahrnuje mytí oken. Při průvanu však hrozí prochladnutí a svalové potíže, které dokáží člověka vyřadit z aktivit na dlouhé týdny až měsíce. „V chladných dnech ošetříme odhadem 10 procent pacientů s bolestivými rameny, pro toto období bývá typický syndrom zmrzlého ramene, který vzniká buď z podchlazení – studený vítr venku, spánek u otevřeného okna, nebo z přecházení nachlazení. Konvenční léčba dosud znamenala až rok procedur s nejistými výsledky, ale průlom přinesla manuální fyzioterapie v kombinaci s fokusovanou a radiální rázovou vlnou. Úlevu cítí pacienti už po první aplikaci. Pokud člověk dorazí okamžitě po prochladnutí svalů, kdy je bolest akutní, k uzdravení obvykle stačí jedna až čtyři terapie s aplikací fokusované rázové vlny,“ popsala fyzioterapeutka Iva Bílková.
Protahování v kuchyni
Předvánoční přípravy znamenají pro většinu žen hodiny strávené v kuchyni. A stejně jako při sedavém či fyzicky náročném zaměstnání je i pro práci v kuchyni dobré znát pár fíglů, jak se takzvaně nestrhat. „Dlouhé stání v předklonu při předvánočním úklidu nebo při pečení cukroví přetěžuje v tahu svalstvo zadní části hrudníku, krk a hrudní část páteře, což může vést k blokádám páteře či žeber. Také v kuchyni se proto snažte myslet na vzpřímený postoj a uvolněná ramena. Pomáhá vědomé dýchání a občasné narovnání s otevřením hrudníku. Při vkládání a vyjímání plechů z trouby pokrčte kolena, držte rovná záda a nehrbte se ani se neohýbejte v pase. Potýkáte-li se s nějakými potížemi, například trpíte na bolesti hlavy, brnění rukou, raději se každých deset minut nerovnejte, zakružte rameny, protáhněte prsty a zápěstí, vytáhněte se ke stropu nebo si lehněte na koberec a chvilku si odpočiňte s páteří nataženou jako tyčka,“ poradila fyzioterapeutka.
Menší popáleniny
Rozpálené pečicí plechy, prskající olej, svíčky na adventním věnci nebo prskavky na stromečku – během vánočních svátků jsou velmi časté popáleniny. S těmi menšími si zpravidla poradíte sami. „Základem první pomoci je co nejrychlejší ochlazení postiženého místa – ideálně do několika sekund po úrazu. Popáleninu chlaďte proudem studené vody přibližně 10 až 15 minut. Voda by měla mít teplotu kolem 15 až 20 °C. Na popálené místo nikdy nepřikládejte led ani ledové obklady – extrémní chlad může kůži ještě víc poškodit a zpomalit hojení. Po ochlazení kůži jemně osušte sterilní gázou nebo čistým obvazem – bez tření. Nepoužívejte alkohol, jód, peroxid ani masti s parfemací. Tyto látky mohou pokožku zbytečně podráždit,“ řekla dermatoložka Tereza Chrpová Maulenová
Popálené místo je vhodné ošetřit panthenolovým krémem, gelem s aloe vera nebo hydrogelovou náplastí. Tyto přípravky kůži zklidní a podpoří hojení. „Opatrně s bylinnými přípravky, například heřmánek může u citlivějších osob vyvolat alergickou reakci. Pokud se vytvoří puchýř, je možné jej sterilně propíchnout, jemně vypustit tekutinu a přelepit náplastí s měkkým polštářkem. Důležité je zabránit tlaku a tření. V následujících dnech je třeba udržovat místo čisté a hydratované pomocí hojivých mastí, jako je Bepanthen nebo Cicalfate. Excelentní jsou také hydrokoloidní náplasti. Popáleninu zároveň chraňte před sluncem minimálně šest měsíců – UV záření by mohlo zhoršit pigmentaci nebo zvýšit riziko jizvy. Pokud však jizva zůstane, je možné ji po zhojení zjemnit ošetřením laserem u dermatologa,“ podotkla Tereza Chrpová Maulenová.
Lékařské ošetření je podle odbornice nutné, pokud je popálenina větší než dlaň nebo se nachází v obličeji, na krku či v oblasti genitálií. „Stejně tak pokud se tvoří větší puchýře, bolest se zhoršuje, přidává se zarudnutí, hnisání či zvýšená teplota. Zvláštní opatrnost je na místě u dětí, seniorů a diabetiků – u nich je riziko komplikací vyšší,“ upozornila dermatoložka.
Nepříjemná pořezání
Mezi další velmi běžné vánoční úrazy patří drobné řezné rány. Při vykosťování kapra nebo porcování masa jsou pořezané prsty celkem časté. „U drobných řezných poranění je nejdůležitější rychlé vyčištění a správné krytí rány. Nejprve je vhodné zastavit krvácení krátkým tlakem sterilním čtverečkem, poté ránu opláchnout vlažnou tekoucí vodou nebo fyziologickým roztokem, aby se mechanicky odstranily nečistoty. Následuje aplikace jemné antiseptické dezinfekce, například na bázi jodu, octenidinu nebo chlorhexidinu. Ránu je vhodné překrýt prodyšným sterilním krytím, které udrží vlhké prostředí – to podporuje rychlejší hojení a snižuje riziko vzniku viditelné jizvy,“ uvedla praktická lékařka Martina Bábová.
Při ošetřování rány dejte pozor na agresivní dezinfekce i bylinky. „Dezinfekce na bázi peroxidu nebo vysokého procenta alkoholu není dobré používat opakovaně, protože dráždí tkáň a zpomalují hojení. Rovněž by se neměly předčasně odstraňovat stroupky ani mechanicky manipulovat s okraji rány. Rána by neměla být v prvních dnech ponechána bez krytí, protože vlhké prostředí podporuje rychlejší a kvalitnější hojení. Nevhodné je také čištění vatou, jejíž vlákna mohou v ráně zůstat, a bez indikace není třeba aplikovat masti s obsahem antibiotik, které mohou způsobit alergickou reakci. Domácí prostředky, jako máslo či bylinkové odvary, do čerstvých ran nepatří,“ varovala lékařka.
Pozor na oči
K oblíbeným vánočním zvykům patří společné zdobení vánočního stromku. Zhruba v polovině domácností na něm nechybí svíčky a prskavky. Právě prskavky ale mohou představovat nebezpečí pro zrak. „Oko popálené od prskavky se většinou zahojí bez trvalých následků. Pokud je však popálenina hlubší a zasáhne střed rohovky, může mít za následek trvalé zhoršení zraku. Naopak ostré světlo, které střed prskavky vydává, by pro zrak nijak škodlivé být nemělo. Prskavka je totiž primárně vyráběna právě k tomu, aby se na ni lidé dívali. Vždy je ale důležité dodržovat takovou vzdálenost, aby oko nebylo zasaženo odlétávajícími jiskrami,“ doporučil Pavel Stodůlka, přednosta sítě očních klinik.
Ohrozit zrak mohou i další vánoční kratochvíle, například lití olova nebo smažení vánočního kapra. „Při jakékoli manipulaci se žhavými hmotami, které mohou prskat, je dobré dbát na ochranné pomůcky. Už třeba pouhé přimhouření očí může snížit riziko toho, aby se do nich rozpálený olej dostal. Nejlepším řešením je ochrana očí brýlemi. V případě smažení vánočního kapra nebo lití olova dobře poslouží jakékoli brýle, jejichž sklo zabrání zasažení očí, vhodné jsou tak dioptrické, případně sluneční,“ řekl Pavel Stodůlka.
Zabodnutá kost
Jedním z velkých strašáků štědrovečerní tabule je rybí kost uvízlá v krku. Do krku se ale dostat vůbec nemusí, uvíznout může už v dásni. „Zapíchnutá rybí kost v dásni většinou nezpůsobuje takové potíže jako kost zapíchnutá v krku, nezpůsobuje takovou bolest a nekomplikuje dýchání. Pokud kůstku člověk dokáže lokalizovat, může ji opatrně vytáhnout pinzetou, případně chvíli počkat, zda se kůstka sama neuvolní. Podrážděnou dáseň pak nechat několik dní v klidu do samotného vyhojení. Pokud by kůstku odstranit nedokázal, je vhodné zvážit návštěvu pohotovosti. Pokud by kost v dásni zůstala delší dobu, může způsobit nepříjemný zánět, který vyžaduje delší léčbu,“ popsal zubní lékař Jakub Hladík.
Skořápka v cukroví
Pořádné nepříjemnosti může způsobit i přehlédnutá ořechová skořápka ve vánočním cukroví. Ulomené nebo uražené zuby během vánočních svátků jsou poměrně časté. „Absolutně nejdůležitější je nepanikařit a ulomenou část zubu případně celý vyražený zub najít a nevyhazovat! Rychlost ošetření ulomeného nebo vyraženého zubu může hrát významnou roli. I kompletně vyražený zub může být při rychlém ošetření ve většině případů vrácen zpět do zubního lůžka,“ poradil Jakub Hladík.
Pokud se jedná o komplikovanou frakturu zubu, kdy je zasažena také dřeň ve středové části zubu, je nutné vyhledat zubaře co nejdříve a ránu v zubu alespoň provizorně zacelit. „Takto ulomený zub často krvácí ze svého středu a je velmi citlivý. Pohmožděnou část zubu v puse případně ránu po vyraženém zubu pak doporučujeme překrýt čistým navlhčeným kapesníkem do doby návštěvy zubní pohotovosti. V případě drobnějšího úlomku zubu lidé tolik spěchat nemusejí, fragment zubu je třeba uložit do čisté krabičky naplněné vodou a přinést s sebou k zubnímu lékaři. Lékař je ve většině případů schopen úlomek zubu zpětně nalepit nebo zub dostavět kompozitním materiálem do jeho původního tvaru,“ uzavřel stomatolog.